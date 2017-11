Matba y Rofex lanzan futuros para poder operar acciones

"Hace cuatro años pedimos la autorización a CNV para operar futuros de las acciones de Grupo Financiero Galicia y Tenaris, que eran las de mayor volumen por aquel entonces", advierte Marcos Hermansson, presidente de Matba, que junto a Rofex ayer comenzaron a operar futuros de acciones.

En agosto pasado CNV aprobó los dos contratos y desde Matba se pusieron en contacto con ambas cotizantes: "A Galicia le interesó de entrada, ya que opera mucho en el Merval, pero Tenaris no se mostró tan interesada, ya que en los últimos años no ha estado operando tanto volumen como antes. Esto no implica que en un tiempo le pueda interesar, por el efecto contagio", detalla Hermansson.

¿Cómo funciona? Se operan papeles del cotizante a futuro, en el mercado del convenio de interconexión entre Matba y Rofex. Este instrumento permite tomar cobertura ante la baja de precio de una acción. Se puede puede usar el apalancamiento para tener exposición a un monto más elevado como cobertura para posiciones en acciones u opciones de Galicia.

Los potenciales usuarios son operadores e inversores institucionales, fondos comunes de inversión y todos lo que posean exposición a las variaciones del papel del Galicia.

Si marcha bien este futuro, evaluarán sacar el mismo instrumento de otras empresas del papel principal. Con Tenaris ya lo podrían estar operando, pero desde Matba recalcan que les parece más prolijo hacer el trabajo con el cotizante, pero si funciona bien la de Galicia, quizás se produzca la Tenarización.

"La idea es que el inversor pueda apalancarse de todo tipo de oscilaciones u operar a futuro", explican en Matba, donde acaban de estrenar nuevo gerente general: el gerente de Administración y Finanzas, Adrián Isnardo, ascendió para reemplazar a Viviana Ferrari, que se jubila.

Los contratos se negociaron en pesos y tienen un margen establecido del 10%, donde no hay entrega física de ninguna clase, sino que se liquidan los pesos para cubrir la diferencia entre el valor original y el de ajuste. Esa diferencia, a favor o en contra, es lo que cada inversor toma como renta o pérdida.

Ayer ya se empezó a operar algo para la posición de diciembre.

Los contratos de futuro de Galicia tienen un tamaño de 100 acciones, se negocian en pesos y tienen un margen establecido del 10%.

Matba y Rofex también lanzaron contratos mini, teniendo en cuenta la necesidad de los inversores, con un tamaño de 10 toneladas y liquidación financiera -sin entrega de la mercadería-facilitando la participación en la negociación de diferentes sectores de la economía. Son para el público minorista por ser de menor tamaño y sin entrega física.