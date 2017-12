Más baja de tasas en Brasil pese a una inflación abajo de la meta

El presidente del Banco Central de Brasil , Ilan Goldfajn, aseguró ayer que una reducción moderada de la tasa de referencia Selic en febrero sería apropiada. Pero el funcionario destacó que el nuevo recorte dependerá de la evaluación de riesgos. "Uno de ellos es que el país consiga avanzar en sus programas de reformas y ajuste, así como la existencia de shocks externos. Actualmente, el escenario es benigno. Imaginamos que no va a ocurrir nada, pero no lo podemos descartar", apuntó. E insistió en que estos escenarios benignos no van a durar para siempre por lo que es importante avanzar con las reformas.

La Selic pasó de 14,25% hacia finales del 2016 hasta el nivel actual de 7%, el menor del que se tiene registro en Brasil. Semejante recorte fue posible por el retroceso de la inflación.

El IPCA (Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio) se ubicaba en 10,7% para fines del 2016 mientras que hoy es del 2,8%.De hecho, el mercado espera actualmente que la inflación cierre el año por debajo del piso de la meta oficial de 3%, algo que no preocupa a Goldfajn. "Una inflación por debajo de la meta es un buen riesgo, por ser más fácil de resolver. Te permite más flexibilidad", explicó. Según el presidente del banco central, además del giro en la política económica y un discurso firme en materia monetaria, fue crucial el buen desempeño de la cosecha agrícola. La caída en la inflación de alimentos fue determinante. Tras trepar 10% en el último año, los precios terminarían en 2017 con una deflación del 5%.