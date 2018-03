Marcos Ayerra: "La CNV debe ser un regulador duro pero claro"

Marcos Ayerra, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) dijo que pretende que el organismo desempeñe sus funciones con competencia, convirtiéndose en "un regulador duro pero claro". Ayerra atribuyó al escaso tamaño del mercado de capitales argentino a los bajos precios, altos costos y altos riesgos regulatorios. Se comprometió a "bajarlos, siguiendo siendo duros". Dijo que se trata de "evitar requisitos que no sirven, pero cuidando la necesaria regulación para no bajar la calidad".



El funcionario junto a Daniel Blume, director de Asuntos Financieros y Empresariales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Juan Munguira, asesor legal del Departamento Internacional de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, disertó ayer en el lanzamiento del Programa de Gobierno Corporativo del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés.



La charla "Avances del gobierno corporativo en el contexto internacional y su importancia para la Argentina" se realizó en el auditorio de la Sede Capital de esa universidad. El fortalecimiento del sistema financiero, la regulación en el cumplimiento de las exigencias de las compañías y el fomento de la gestión privada de las empresas públicas fueron algunos de los temas analizados por los expositores.



Ayerra también comparó a Argentina con Brasil, y recordó que este país creó un nuevo mercado que genera ganancias de 5% anual. "El buen gobierno corporativo paga", enfatizó. Por otra parte, puntualizó que si bien se tomará el plazo de un año para volver al mecanismo de publicación de normas y publicación debate antes de su entrada en vigor, porque por ahora "sería demasiado lento", dijo que "se está en diálogo con los afectados, y en los temas contables se ha retomado un foro que se había discontinuado con la Federación de Consejos Profesionales y otros entes".



Por último, anticipó que se analizará el Código de Gobierno Corporativo a la luz de las directrices de la OCDE.

A su vez, Munguira, quien es miembro del Comité de la OCDE que redacta las normas sobre gobierno corporativo de las sociedades, dijo: "Aunque no entro en el fondo de la solución, con la decisión de llegar a un acuerdo con los holdouts, el presidente (Mauricio) Macri va en la dirección correcta, porque le está dando a los mercados internacionales el mensaje de que pueden volver a confiar en la Argentina. Esto permitirá la internacionalización del mercado de capitales argentinos, que es fundamental para no depender del financiamiento bancario", enfatizó.

Munguira relató que el 82% de las inversiones en el mercado de capitales español está en manos de no residentes en ese país.



El ejecutivo también comentó que el Fondo Soberano de Inversiones de Noruega en el único país en el que no invierte es en Argentina. Por su parte, Blume destacó que "la OCDE procura vincular los principios de gobierno corporativo con los intereses de las empresas multinacionales, entre ellos, el network".