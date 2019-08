Mantener al dólar quieto le costó al BCRA u$s 256 millones esta semana

El Banco Central (BCRA) utilizó esta semana u$s 256 millones de sus reservas para mantener el dólar a raya, luego de que la divisa llegara a trepar por encima de los $ 60 después de las elecciones PASO .

El dólar minorista cerró sin cambios en las pantallas del Banco Nación (BNA) a $ 57, los mismos niveles del pasado viernes.

En tanto, en el MULC el dólar blue finalizó a $ 55,15, una suba de 6 centavos, que representó un alza semanal de 15 centavos. El promedio entre bancos que realiza el Central fijó el precio en los $ 57,31, 7 centavos arriba.

"El frente externo estuvo también complicado, con una caída importante del real en Brasil, un factor que no contribuyó al desarrollo más tranquilo en la rueda", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Con la suba globalizada de las monedas extranjeras, por una nueva escalada en la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, las emergentes de países vecinos sufrieron también, con caídas de 1% el real, 0,70% el peso mexicano y 0,65% el peso chileno.

Para contener al billete de los golpes externos y la volatilidad interna, el BCRA subastó u$s 50 millones de reservas, que se sumaron a los $ 94 millones que vendió el miércoles y los $ 112 millones del martes, que totalizan así u$s 256 millones que se suman a los u$s 503 millones que vendió la semana pasada.

Desde las PASO, que arrojaron un resultado adverso para el Gobierno, el Banco Central ya vendió u$s 759 millones de sus reservas para frenar la suba del dólar.

La semana se caracterizó por el bajo volúmen negociado en cada rueda.

En diálogo con El Cronista, el economista Guido Lorenzo advirtió que el mercado muestra "poca liquidez, gracias a eso el BCRA puede mantenerlo estabilizado con poca intervención".

"Sin embargo, hay potencial de liquidez en los depósitos a plazo fijo en pesos que vemos que están saliendo a un ritmo que preocupa. En ese caso, el desarme de depósitos podría redundar en una caída del stock de Leliqs que podría desencadenar una fuerte demanda de dólares", analizó.

Lorenzo aclaró: "No creemos que sea el escenario más probable, posiblemente una vez estabilizado el tipo de cambio, como sucedió esta semana, se desacelere la caída de depósitos. El BCRA tiene reservas aún para afrontar situaciones de stress a este precio".

Para Pablo Castagna director en Balanz Capital consideró que hoy para el Gobiernod ebe ser "prioridad total: estabilizar el tipo de cambio, para lo cual va a utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance".

"Lo ideal sería que no afecten demasiado el nivel de reservas porque el mercado lee que son menos dólares para atender vencimientos de deuda y eso afecta el riesgo país. El nivel de reservas es importante como para cubrir los vencimientos de deuda del 2020 pero, cada vez más, se torna imprescindible sentarse con el FMI para atender los vencimientos del organismo para 2021", evaluó.

Castagna planteó que la estrategia del Gobierno "está clara", aunque ahora lo que espera el mercado "son anuncios del principal candidato de la oposición (Alberto Fernandez) para bajar la incertidumbre en relación a que haría con las principales variables macroeconómicas si gana las elecciones que vienen".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler lamentó que con tan bajo volúmen fue una pena que el Banco Central "no se mantuviera más agresivo en sus intervenciones".

"Para adelante lo que queda es incertidumbre de qué puede llegar a aparecer si vuelve la demanda", dijo y aconsejó "que el tipo de cambio vuelva a la zona de no intervención, ya que hay que hacer que vuelva la oferta".