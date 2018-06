Mal humor en la City: el pesimismo cambiario hizo caer a acciones y bonos

El malhumor de los mercados con los activos argentinos se sintió fuerte ayer: mientras el BCRA tuvo que salir a vender para calmar al dólar, las acciones de la bolsa local se desplomaron un 3% y hubo baja generalizadas en los bonos. El riesgo país saltó hasta los 506 puntos.

La preocupación de los analistas es generalizada, especialmente con el rol que está jugando la autoridad monetaria en el mercado de divisas, una vez conocido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "El dólar es el termómetro de todo el mercado y desde el viernes no está claro qué es lo que va a pasar", dijo un analista.

Un operador extranjero advirtió: "Difícilmente los que nos pusieron en esta situación, nos puedan sacar", en alusión a las autoridades del BCRA.

Otro analista financiero aseguró, en estricto off the record, que los inversores no entienden cuál es la proyección del tipo de cambio en los próximos meses.

"Este pesimismo no se da en un contexto global de crisis. Ayer el Nasdaq cerró en nuevos máximos", advirtió Leonardo Chialva, de Delphos. "Gran parte del mercado ha perdido la confianza en este equipo económico. Estamos en un nuevo circulo vicioso en materia de expectativas", dijo.

Ayer el Merval, tras dos ruedas al alza, cayó 3,1% hasta los 30.766 puntos, finalizando 13,2% por debajo de su máximo intradiario histórico alcanzado el 1 de febrero. El volumen operado fue significativamente menor que en el promedio y llegó apenas a los $688 millones.

"En general el equity se mueve por flujos y no por fundamentos. En esto tiene mucho que ver el sentimiento del mercado y en este punto afecta la sensación de que la movida del Banco Central no está clara", señaló otro hombre de la City. El mismo jugador afirmó que si bien el acuerdo con el FMI permite cerrar las necesidades de financiamiento del Gobierno, también anticipa un escenario de baja de actividad e inflación que "no es bueno para el mercado de acciones. El Merval está priceando un escenario de estanflación".

Además, en la plaza local reina por estos días el nerviosismo por la desconfianza que perciben de inversores extranjeros. "Afuera advierten que lo del FMI es sólo chapa y pintura y que la cuestión de fondo, que es llegar a consolidar la meta de déficit primario tendrá un costo muy grande. Eso hace ruido y pega en el humor de los inversores", dijo un analista de mercado.

Otro jugador advirtió que así las cosas: "Vamos a ver una progresiva reducción del riesgo argentino y eso va a cargar a su vez con la prima de riesgo de los activos locales".

La paliza se sintió fuerte en los títulos públicos en dólares, con descensos de hasta 2,4% (AC17). "De esta manera, los rendimientos finalizaron entre 4,7-8,8% anual, con durations de entre 1 y 12 años", señalaron en Portfolio Personal.

"No hay entusiasmo por Argentina", afirmó María Laura Segura, del Grupo SBS. "Sin embargo, todo es cuestión de expectativas. Cualquier cosa que sirva en los próximos días para estabilizarlas y ponerla del lado positivo tendrá un impacto en el mercado. El problema es que desde hace muchos días que no se lograr consolidar el camino de expectativas positivas", dijo.