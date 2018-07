Macro se queda con todo el Banco Tucumán: $ 456,5 millones por 10%

Macro, que tenía el 90% del Banco de Tucumán, finalmente se quedó con la totalidad del paquete accionario, tras comprarle a la provincia el 10% en $ 456,5 millones, que equivale a 2,6 veces el valor de libros del patrimonio del banco al 31 de diciembre pasado. "Es un cambio de activos. Ese dinero se va a utilizar para aumentar la prevención en materia de seguridad. De este modo, la provincia comprará equipamiento, como cámaras de seguridad y chalecos antibalas. Gran parte de recursos se destinarán a eso y a mejorar el servicio de agua potable y cloacas en Tucumán", adelantó el gobernador Juan Manzur a La Gaceta.

Agregó que "esos fondos serán destinados de acuerdo a lo que sancionó la Honorable Legislatura para mejorarle la calidad de vida a los tucumanos. Lo producido no irá a cubrir gastos corrientes, sino a invertir en seguridad y en obras".

El pasado miércoles, con el apoyo del oficialismo, que aportó 40 votos, la Legislatura aprobó la venta al Macro, que es el agente financiero provincial, que lo seguirá siendo por diez años adicionales a partir del vencimiento del contrato y en su caso, la posibilidad de fusionar ambas entidades. Sólo seis legisladores de la oposición se manifestaron en contra. El proyecto de ley, firmado por Manzur y por el ministro de Economía, Eduardo Garvich, fijó como precio de venta de ese paquete accionario al Macro en $ 456,5 millones.

En 2006, el Banco Macro se quedó con el 75% del paquete accionario del Banco del Tucumán, que estaba en poder del Comafi, en un monto cercano a los u$s 17,3 millones. En esa negociación también se absorbió al ex Banco Empresario de Tucumán.

Prisma, el próximo deal

El próximo deal que se viene es mucho más grande: a fin de mes es el deadline para presentar las ofertas vinculantes por Prisma. "Hagan dos ofertas vinculantes: una por el 51% y otra por el 100%". Este fue el pedido que le hicieron los 14 bancos dueños de Prisma a las siete empresas que presentaron ofertas no vinculantes, entre las cuales están Visa (que además es uno de los 15 accionistas actuales), Advent, Bain, y medios de pago asociados con fondos de inversión. Si bien las ofertas no vinculantes ascendieron hasta u$s 2800 millones, dos de los CEOs de los bancos fuertes que están en el comité ejecutivo prevén que las vinculantes sean por un monto menor, más cerca de los u$s 2000 millones, más acorde con la valuación que les dio Goldman Sachs, que tiene el mandato de venta, que fue de entre u$s 1500 y u$s 2000 millones.