Macro cae 8,16% y el Merval prolonga su racha bajista

Los papeles de Macro caen 8,16%, a 184,50 pesos cada uno y lideran las bajas dentro del Merval, que revierte la tendencia positiva del arranque y pierde 3,28% a media sesión, hasta situarse en las 25838,73 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registran Petrobras Brasil (5,72%), Distribuidora de Gas Cuyana (4,66%), y Petrolera Pampa (4,18%).

La fuerte caída de las acciones de Petrobras Brasil ocurren tras reportar una ganancia neta de 266 millones de reales en el tercer trimestre, menos a lo proyectado por el mercado debido a eventos no recurrentes, como contingencias judiciales y su adhesión a programas de regularización tributaria.

También influye en el retroceso de la petrolera la caída de las ventas de combustibles.

El total negociado en acciones asciende a 416.626.363 pesos, con un balance de 73 papeles en baja, 13 en alza, y 3 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval cayó 3,12% y sumó su tercera caía consecutiva.

¿Qué pasa con los bonos?

Entre los bonos, el AN18 pierde 0,41%, el AY24 baja 0,21%, el Descuento en dólares cede 0,05%, el Descuento en pesos gana 0,42%, el NF18 desciende 0,20%, el Par en dólares cae 0,57%, el Par en pesos resta 1,54%, el PR13 retrocede 1,03%, y el PR15 se deprecia 0,18%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) crece 0,55% ($ 183), el TVPE (en euros) asciende 2,25% ($ 227), y el TVPP (en pesos) se aprecia 1,03% ($ 11,80).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotiza en Wall Street opera con tendencia bajista.

En ese contexto, los papeles de Macro se hunden 7,70%, a 105,20 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Telecom Argentina (-4,91%, u$s 30,96), Nortel Inversora (-4,55%, u$s 40,11), y Cresud (-3,94%, u$s 20,73).