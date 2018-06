MSCI por dentro: qué criterios usará para decidir si asciende a Argentina

MSCI son las siglas de Morgan Stanley Capital International. No es ni un banco de inversión ni una calificadora de riesgo, sino que se trata de una empresa con más de 40 años de experiencia en la confección de índices, los cuales son utilizados por los principales fondos de acciones del mundo como benchmark. Es decir, que los fondos comparan sus rendimientos versus estos índices para demostrar cuánto valor agregan en la administración de los portafolios.

Se estima que: a) fondos cuyos activos suman más de u$s 8 trillones son comparados contra los índices de MSCI, b) el 95% de los fondos de pensión de Estados Unidos que invierten en acciones utilizan los índices de MSCI como benchmark, y c) que 97 de los 100 principales administradores globales de dinero son clientes de MSCI.

La reclasificación de un país no es una decisión unilateral de MSCI. Ellos estandarizan criterios que son aplicados para todos los países para poder ser considerados desarrollados, emergentes o de frontera. El grado de cumplimiento sirve a los inversores institucionales que participan en la consulta para promover los cambios de categorías. El principal efecto que este evento generaría sobre el mercado de acciones de Argentina, es un potencial ingreso de fondos.

Entre los inversores institucionales que tienen mayor incidencia en la consulta figuran los grandes fondos de pensión de profesores de universidades prestigiosas, de grandes corporaciones, fundaciones y empleados públicos de distintas áreas como policía y bomberos.

"Los aspectos relacionados con el desarrollo económico no son temas a tener en cuenta en la eventual reclasificación de Argentina a Emergente, dado que es un criterio aplicable para poder aspirar a país Desarrollado. Por lo tanto, el análisis se centrará en el tamaño y liquidez de las compañías que podrían incluirse en el caso de ser reclasificada Argentina y, en particular, en el nivel de cumplimiento de los 18 criterios de accesibilidad al mercado", advierte un informe de research de InvertirEnBolsa (IEB) firmado por su director, Norberto Sosa.

Precisan que el requerimientos de tamaño y liquidez de las compañías no sería una restricción para que Argentina sea reclasificada, dado que la exigencia es que el país candidato cuente al menos con tres compañías que cumplan con los criterios, y en el país hay 13 que lo hacen. Si bien los criterios de accesibilidad al mercado incrementan su importancia si un país quiere pasar de frontera a emergente, no es necesario que cumpla con la totalidad de las exigencias. En el transcurso de este año, Argentina ha seguido avanzando en el cumplimiento de los criterios pendientes. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores inició el proceso para implementar el préstamo de acciones y la venta en corto. La reciente aprobación de la nueva Ley de Financiamiento Productivo también aporta mayor cumplimiento de los criterios de accesibilidad al mercado. Por lo tanto, desde el punto de vista del grado de cumplimiento de los criterios, Argentina ha aumentado el nivel de probabilidad de ser reclasificada como emergente.

Otra vez al repechaje

"Sin embargo, al igual que el año anterior, podría volver a citarse el criterio de "estabilidad del marco institucional" como fundamento del mantenimiento de Argentina como frontera. Vale la pena señalar que China recién fue reclasificada en la cuarta consulta", dicen en IEB.

El ex CEO de MAE, Diego Estévez, dijo que "luego de una larga reunión que recién termina en Morgan Stanley New York se decidió no subir de categoría a Emergente de Argentina. Consultas durante todo el día al BCE, la FED y grandes operadores, le bajaron el pulgar".

Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, coincide: "Las chances son bajas, si nos fijamos el historial del MSCI hay países que le patearon la decisión muchos años. Hay tres opciones: 1 que lo pasen a emergentes, 2 que no lo pasen pero siga bajo revisión para el año próximo, y 3 que no lo pasen y lo remuevan del período de consulta. Creo que vamos por la 2".