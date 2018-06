MSCI lo hizo: el ascenso de Argentina provocó alzas de hasta casi 20% en acciones

Ayer más que nunca los operadores tuvieron los ojos puestos en dos pantallas a la vez. Claro que una le dio más alegrías que la otra, donde no hicieron otra cosa que insultar a Sampaoli & Co. Pero en la otra le dieron las gracias a MSCI, que luego de ascender a Argentina a mercado emergente, logró que el Merval subiera 6%, gracias al alza que lideraron Grupo Financiero Valores con 18,4% y Byma con 16,2%. El Merval busca como primer resistencia los 32.000 puntos, dejando atrás los mínimos recientes debajo de 28.000.

"Si bien el regreso al índice de mercados emergentes tendrá su respuesta directa sobre la renta variable, también será un buen driver para la renta fija que ha sido castigada y fuerte en los últimos meses. Incluso mucho más allá de lo que podríamos esperar por fundamentals, al tener como dato un blindaje de u$s 50.000 millones del FMI", advierte Sabrina Corujo, de Portfolio Personal.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, coincide en que Argentina venía muy sobrecastigada tanto en el mercado de bonos como de acciones: "Si bien Brasil está más barato, los fondos ya tienen asignado ahí, así que ahora somos una nueva caja que se les abre para poder colocar".

La CFA Daniela Wechselblatt objeta que todavía falta mucho de recorrido para alcanzar los máximos del año pasado: "Esto va a ser lento, ya que recién lo incorporan al índice en mayo de 2019. Pero ya en el exterior todos empiezan a preguntar por Argentina".

Norberto Sosa, director de InvertirEnBolsa, suma en la misma línea: "El rebote fue muy positivo en un contexto donde a los mercados emergentes no les fue bien, ya que al ETF que replica el MSCI Emerging Market Index (se llama EEM), cayó 1,43%. Luego de la euforia, hoy podría darse una corrección si es que el clima de los emergentes sigue siendo adverso. No obstante, la tendencia de los próximos meses debería ser positiva".

A su juicio, el efecto flujo generado por los fondos para replicar la participación que tendría Argentina en el índice debería ser la principal componente de esta recuperación: "Dado que el mercado comenzó a descontar un resultado negativo de la consulta, durante los últimos meses Argentina quedó rezagado con respecto al promedio de los emergentes".

Alejandro Henke, director de Proficio, agrega un dato clave: "La reclasificación a Emergentes generaría un flujo neto estimado entre u$s 3500 y u$s 5000 millones hacia activos de renta variable argentinos". Morgan Stanley estima que la reclasificación generará un flujo neto de u$s 3500 millones, pero otras estimaciones llegan a un flujo neto de u$s 5000 millones. Este flujo tardaría entre 17,5 y 25 ruedas en posicionarse. "Por lo tanto, el efecto resulta significativo en el corto plazo, aunque los fondos utilizaran su timing para ir posicionándose, ya que lo pueden hacer hasta mayo del 2019. Es importante el impacto fiscal derivado del aumento de valor que tendrían las acciones en poder de ANSeS", dice.

Fernando Luciani, CEO del MAV, considera que ser emergentes supone la posibilidad de ser elegibles. "Es muchísimo más de lo que teníamos: somos el país que levanta las persianas a la comunidad y comienzan a circular por delante de él inversores eventuales. Ser elegibles implica que te miren, pero los inversores sólo invierten si el país continúa creciendo y las empresas son cada día más transparentes, abiertas y ordenadas. Te miran y te juzgan".