MSCI incluiría 16 papeles argentinos

Luego de la ansiada reclasificación de Argentina como país emergente, MSCI publicó una simulación acerca de cuáles serían los papeles nacionales que incluiría en sus índices a partir de junio de 2019. Se trata de acciones de 16 empresas que cotizan en el exterior directamente o a través de ADRs.

En el grupo de compañías de mayor capitalización bursátil, MSCI mencionó los ADRs de Telecom, YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y BBVA Francés. Entre las empresas medianas, el índice incluiría los ADRs de Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto, Loma Negra y Grupo Supervielle; a ellos se sumaría el papel de Globant (que abrió su capital directamente en Nueva York). Por parte de las compañías de menor capitalización bursátil, entrarían los ADRs de Edenor, Irsa, Cresud y las acciones de Arcos Dorados Holdings y Adecoagro (que no cotizan en Buenos Aires). Vale aclarar que el índice estándar de MSCI Argentina el más usado como benchmark solamente estaría compuesto por los 11 papeles de empresas grandes y medianas.

Tras la recategorización, un informe de JP Morgan sostuvo: "Esta es una noticia positiva para el mercado, ya que ayuda a mejorar el sentimiento hacia Argentina y desbloquearía potenciales entradas de más de u$s 2600 millones". Esto sucede porque fondos de inversión globales replican el índice MSCI, por lo tanto, aunque hoy no tienen exposición a activos locales, los comprarán una vez que el ascenso se haga efectivo.

Con posterioridad a la reclasificación, MSCI dio a conocer su reporte global, en el que destacó los logros del mercado argentino. Entre ellos mencionó la sanción de la Ley de Mercado de Capitales y la inclusión del Asesor Global de Inversiones, los menores requisitos de registro y apertura de cuentas para los inversores extranjeros y la simplificación del proceso para que los accionistas del exterior participen en asambleas. Además, destacó la puesta en marcha de la venta en corto y el préstamo de valores, así como la posible creación del Banco Byma.

En la vereda de enfrente, MSCI también se refirió a cuestiones que el mercado argentino debería mejorar. En su decisión del miércoles pasado ya había dicho que no incluiría papeles que cotizaran localmente por la falta de profundidad del mercado doméstico. A ello agregó que la información de las compañías, las regulaciones y los datos del mercado no siempre están disponibles en inglés. Además, destacó que no existe un mercado eficiente de divisas offshore y que la baja competencia genera altos costos. Asimismo, recordó que hubo casos en los que el Gobierno intervino en el mercado y afectó la actividad de los inversores extranjeros.