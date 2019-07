MAE tomará 30% más de personal para cubrir los despidos

"Basta de despidos en el MAE", dicen los afiches que se pudieron ver pegados en las paredes del microcentro. "Ladran Sancho señal que cabalgamos: vamos a crecer 30% la cantidad de gente este año", dice una alta fuente del MAE, al tiempo que desmiente las versiones que hablan de 30% de despedidos y dice que fueron 16%. "Y te olvidás de mencionar toda la gente que tomamos", agrega. Por lo pronto, ya se robaron al IT manager de Almundo, Gabriel Lepera para reemplazar a Mariano Ciapuscio: "MAE está cambiando de un centro de costos a una empresa competitiva, necesitamos cambiar gente que tenía antigüedad y conocimiento, pues el negocio va cambiar", revelan.

El revuelo llegó a tal punto que la nueva CEO, la ex Goldman Sachs Mariana Franza, debió mandar un mail con el subject "Afiches y Notas" dirigido a todos los usuarios MAE con copia al directorio. "En los últimos meses fuimos expuestos a lo que algunos pueden considerar publicidad negativa referida a la actual transformación del MAE. Muchos piensan que esto me preocupa, entristece o enoja. Con esto alguien puede pensar que nos va a desalentar, amedrentar o desmotivar. Muy por el contrario. Esto nos fortalece. Nos confirman que los cambios que hemos hecho y estamos haciendo son los correctos, que estamos en el mapa, que somos un jugador fuerte en este mercado; que la transformación que estamos llevando a cabo es la que hay que hacer, que nos va a llevar a ser más fuertes, más grandes. Saben que el equipo que tenemos y estamos armando es de temer, talentoso, innovador, osado, laburador, leal. Es un privilegio y un orgullo liderar al MAE y al gran equipo humano que tiene. Quizás sigamos siendo el centro de este tipo de publicidad. No se desanimen. Tomen lo que está pasando como una buena señal, de forma positiva, como fuente de motivación. Cada uno de nosotros estamos siendo protagonistas de esta gran transformación del MAE, el mercado de mayor importancia sistémica en Argentina. Recuerden: el león no se da vuelta cuando ladra el perro".