MAE se prepara para salir a la Bolsa con su nueva CEO ex Goldman Sachs

"Antes de fin de año MAE saldrá a cotizar en Bolsa", anticipó su presidente, el VP Financiero del Galicia, Pablo León, que se quedará como presidente de MAE hasta la asamblea de abril del año próximo.

En rigor de verdad, MAE tenía previsto salir antes a oferta pública, pero lo postergó por el cambio de management, ya que estuvieron varios meses hasta encontrar un reemplazo al ex tesorero del BBVA, Alberto Nano Estrada. Finalmente, entre más de 50 candidatos seleccionados por la headhunter SpencerStuart, dirigida por Pablo Taussig, se seleccionó a Mariana Franza, que entrará en funciones de CEO el 1 de agosto. Graduada en Ciencias Exactas, con un MBA en la Fordham Gabelli School of Business, es una ex Goldman Sachs, donde fue vicepresidenta y CoHead de las operaciones de Brasil y México entre 2005 y 2014, y luego Global Head of Interest Rate Operations con base en Nueva York entre 2014 y 2016. "Tiene muchos años de experiencia en los mercados globales y productos derivados. Es una buena oportunidad para el MAE con el objetivo de desarrollar el mercado en la Argentina", comenta León.

La búsqueda se prolongó porque no sólo buscaron acá, sino también en el exterior, entre argentinos con ganas de volver, como fue el caso de quien finalmente quedó. "No la elegimos por ser mujer, sino por ser la más capaz entre todos los seleccionados, con una mirada oversee que vivió todo el proceso de fusión de los mercados en Brasil y México. Es un factor fundamental en este proceso de consolidación, donde vamos hacia un proceso de fusión de todos los mercados. Estamos abiertos a hacer cosas juntos con BYMA, que son fuertes en acciones y en custodia. De hecho, con su presidente, Ernesto Allaria, tenemos una excelente relación y opiniones muy parecidas. También con Rofex, que son líderes en el mercado de futuros, al igual que con Matba y con el MAV", anticipa León.

En BYMA no simpatizaban mucho con el tándem Ribaya-Estrada, por lo que creen que ahora mejorará la relación.

En MAE van hacia una plataforma digital donde se pueda transaccionar de forma barata y segura. En cuanto a la Caja del MAE, "sigue su curso, aunque ahora estamos con otras prioridades. Necesitamos una Caja barata, transparente y con buena tecnología", dice León.

Si bien la búsqueda en una primera instancia apuntaba a un perfil que pudiera ocupar el cargo tanto de CEO como el de presidente, como ocurre en ABA con Claudio Cesario y en el nuevo modelo de Adeba con Javier Bolzico, León destaca que MAE no es una cámara, sino un negocio. León, que reemplazó a Luis Ribaya en la presidencia, finalmente se quedará hasta la próxima asamblea en abril, momento en el que Franza podría llegar a ocupar también la presidencia. Consultado por este tema, León no quiso hacer comentarios, ya que "lo que pueda pasar en abril del año que viene es una eternidad en la Argentina". Pero lo cierto es que la idea del board MAEístico es que no sea más un banquero el que ocupe la presidencia. Y apuntan a nuevos productos derivados: de tasa, dólar y swaps. Planean crecer con infinidad de productos nuevos, como futuros de dólar con contraparte central, que es algo que les sirve a no sólo a las entidades financieras para cubrir las posiciones de los hipotecarios y para algunos inversores que invierten UVA en plazos fijos, así hacen un swap e invierten en Lebac. Tener una contraparte central para derivados de futuros permitirá apalancar bastantes productos.