MAE se llevó al gerente de Tecnología de Almundo

MAE siguió los pasos del Santander. Mientras los españoles se llevaron a Silvia Tenazinha, la country manager de Almundo como Gerente Principal de Banca Comercial, el mercado presidido ahora por Fernando Negri se llevó al IT manager de Almundo, Gabriel Lepera, en una búsqueda que fue regional. “Cuando uno necesita un puesto crítico como este, se lanza la búsqueda en toda la región. Y estamos usando varias consultoras dependiendo de la especialidad”, informan desde adentro.

Finalmente lo encontraron en la Argentina, un perfil que no es fácil, y que Lepera se destaca no sólo por ser ingeniero en Sistemas del ITBA, sino que además tiene una maestría en Finanzas en el CEMA. Como IT manager de Almundo, tenía a su cargo un equipo de 35 personas, y llevaba temas de seguridad tecnológica y conducía al equipo de innovación en IT. Antes había estado en Hewlett Packard Colombia, y previamente en Mobile Financial Service, un joint venture entre Mastercard y Telefónica, y antes en PriceWaterhouseCoopers Perú.

Reemplaza en MAE a Mariano Ciapuscio, quien desde 1989 a 1995 fue responsable de Sistemas y luego ascendido a la estratégica posición de Technology & IT Manager. Este MBA del IAE era la estrella de Sistemas, ya que muchos lo catalogan como el inventor del SIOPEL y el que se lo vendió a la Bolsa de Colombia, de Costa Rica y hasta al Bovespa. “Pero el MAE está cambiando de un centro de costos a una empresa competitiva, necesitamos cambiar gente que tenia antigüedad y conocimiento, pero el negocio va cambiar”, informan desde adentro.

Además desvincularon también al subgerente de IT, Fernando Gómez Poviña, pero parece que acá había choques con la CEO, Mariana Franza, que viene con la cultura dura y mentalidad Goldman Sachs: “Es licenciada en Sistemas con un MBA, sabe una bocha de finanzas, y los pasó por encima a todos”, describe una fuente consultada, al tanto de los pormenores ‘Maeísticos’

En MAE anticipan que van a buscar crecer y contratarán más gente que quiera crecer junto a la compañía, que tiene una estrategia enfocada en el crecimiento de clientes y de transformación tecnológica: “Vamos a buscar la mejor gente, siempre priorizando a los empleados del MAE, donde hay mucho talento, y a los que nos falte los buscaremos afuera. Pero estaremos tomando gente, algo raro hoy en este país”.

Sobre los cambios, dicen que en el caso de la gerenta de Mercados, Irene Isola, se estaba jubilando (se fue como asesora a byma ), mientras que Ciapuscio “cumplió un ciclo, que fue muy bueno y estamos muy contentos, pero nos parece bien la renovación de gente, que esté más actualizada con las nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar. Buscamos una persona de afuera para reemplazarlo, pero abajo hay gente muy talentosa”.

Por otra parte, remarcóanque el MAE tiene una política de egresos donde paga mucho por las indemnizaciones de lo que corresponde por ley, y que los cambios no fueron impulsados por Franza, sino que se trató de un acuerdo de los accionistas.