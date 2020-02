Luego del traspié con el Bono Dual, advierten sobre el riesgo de un cierre del mercado de deuda en pesos

El evento crediticio ocurrido con el pago del Bono dual puso en duda la normalización de la curva en pesos. Esto significa que el circulo virtuoso en el cual el Gobierno logra rollear la deuda en pesos que va venciendo, pudiendo emitir nuevos instrumentos a mayor plazo podría quedar amenazada. Por ahora tal escenario no se dio, pero el traspié con el bono dual lo puso en revisión. Analistas advierten que de romperse el circulo virtuoso con en el mercado de deuda en pesos dejaría a la economía vulnerable, así como también se vería amenazada la estrategia del Gobierno relacionada con la deuda global. Para que se preserve el mercado de deuda en pesos, el Gobierno deberá pagar los próximos vencimientos de deuda en moneda local.

Desde finales del año pasado se había iniciado un escenario virtuoso para con la deuda en pesos. Las compañías lograron vieron una ventana de oportunidad para poder emitir deuda en pesos, acompañada luego por emisiones provinciales. Por último, el Gobierno Nacional también aprovechó ese escenario, hasta tal punto que el ministro Guzmán había remarcado que desde Economía veían un escenario virtuoso en el mercado de deuda en pesos. Tal es así que la estrategia de Guzmán relacionado con la deuda fue la de distinguir a la misma por moneda, encarando una negociación de los compromisos en moneda dura y rolleando los pagos en moneda local. El traspie con el pago del bono dual (AF20) pone en tela de juicio tal circulo virtuoso y si bien el mercado de deuda en pesos no se rompió del todo, analistas remarcan la necesidad de que el Gobierno cuide la salud del mismo para evitar males mayores en la economía y en el mercado.

Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) plantea que sin financiamiento en pesos empujaría al Gobierno a financiarse vía emisión o mayores impuestos, aunque a la vez remarca que, pese al traspié con el bono dual, el Gobierno parece decidido en continuar con el proceso de normalizar el mercado de deuda en moneda local.

“Es de notar que, por ciertas frases dentro del comunicado de ayer de Hacienda, daría a entender que desde el Gobierno estarían pensando en continuar el esfuerzo por normalizar la curva de pesos. Pensar en el escenario de una administración que se queda sin financiación en pesos nos llevaría a pensar en alternativas de financiación alternativas donde aparece la emisión o subas de impuestos como las más inmediatas. Esta situación podría empujar hacia arriba fuertemente las expectativas de inflación junto con el tipo de cambio”, afirmó el director de PPI.

Martin Salvo, portfolio manager de Industrial Asset Management señaló que el reperfilamiento del bono dual fue el primer traspié del gobierno en las negociaciones de la deuda, aunque no implica que el mercado en pesos este completamente cerrado.

“El gobierno venia tratando de armar una estrategia de normalizar la curva, aunque lo de ayer quizá fue uno de los primeros tropezones. Hacia adelante entiendo que el Estado va a estar más complicado en las próximas licitaciones, pero pasado el ruido se seguirá con el plan de normalización en el mercado doméstico. El mercado ya estaba totalmente cerrado para los inversores extranjeros en moneda local producto de que el cepo”, dijo Salvo.

Además, el especialista agrega que el foco sigue estando en las negociaciones de la deuda en dólares.

“Lo que puede ser realmente grave es que la deuda en dólares se complique mucho porque se complica la economía real. El traspié de la deuda en pesos no me parece tan grave, aunque no es lo ideal. No tengo una visión tan pesimista y creo que lo del martes tiene que ver una negociación con acreedores externos, que son tenedores de deuda en pesos y dólares en una primera muestra de que no se puede pagar todo. Vale aclarar que la curva en moneda local no estaba 100% normalizada ya que la situación de la misma no estaba del todo resuelta”, afirmó.

Imaginando un mercado en pesos cerrado

El temor radica sobre que es lo que puede llegar a pasar con los activos en el mercado y con la economía ante un contexto en el cual el Gobierno pierde capacidad de financiamiento en pesos de corto plazo.

El economista Fernando Marull anticipó que si se llega a cerrar el mercado de deuda pesos sería muy negativo tanto para el mercado local como para la economía.

“Si se llega a quebrar el mercado de pesos, las empresas se quedan sin una curva soberana de referencia de que valen los pesos. Por eso el Tesoro, más allá de lo que hizo con el bono dual, explicito que no hará reperfilamientos con otros bonos que tienen que pagar próximamente, así como tampoco con las Lecap . En ese sentido, veo poco probable de que se cierre el mercado de pesos. Quizá pueda ocurrir algo con los bonos, pero no con las Lecap ya que estas son la liquidez de las empresas”, afirmó.

Por otro lado, poniéndolo en contexto, Marull agrega que, con un cepo cambiario, es difícil que se cierre ese mercado de deuda en pesos.

“Si eventualmente se llega a romper al mercado de deuda pesos, el BCRA tendrá que salir a armar algún tipo de curva de referencia. Hoy el mercado de pesos de corto plazos son las Lecap y desde el Gobierno tienen que seguir trabajando para evitar que el mismo se rompa. Claramente los desafíos son grandes”, dijo el economista.

Finalmente, Diego Falcone, head de estrategia de Cohen remarca que para poder pensar que puede ocurrir si se corta el mercado de deuda en pesos, vale la pena recordar que ocurrió tras el reperfilamiento de Lecap de Lacunza.

“Cuando Lacunza lanza el reperfilamiento de Lecap, se cierra el mercado en pesos y se rompió la curva en moneda local que se estaba construyendo. De esta manera se complicó el financiamiento apymes , los bancos retraen la oferta, fondos se posicionan en activos más líquidos, y los bancos buscan pararse a Leliq. Esto implica que los inversores busquen a la cuenta remunerada como refugio, acorten el plazo de las inversiones desde 30 días a 24 horas”, explicó Falcone.

Respecto del impacto sobre el reperfilamiento del bono Dual, Falcone señala que el daño estuvo contenido, aunque existen riesgos de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas.

“No creo que se rompa el mercado en pesos tras el reperfilamiento del bono dual y entiendo que el daño estuvo bastante contenido. Es decir, por ahora no veo esa propagación todavía. Si se llegase a dar, sería muy complicado para la economía real dado que se ve afectado el acceso a crédito de las Pymes y se posterga la potencial reactivación económica”, dijo el estratega de Cohen.