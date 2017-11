Luego del feriado, el Merval amplía ganancias y sigue por encima de los 28.000 puntos

Los papeles de Central Costanera crecen 3,29 por ciento, a 17,25 pesos cada uno y lideran las alzas dentro del Merval, que amplía su avance al ganar 0,76% a media sesión, hasta situarse en las 28.190,80 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Holcim (2,47%), Siderar (2,43%), y Los Andes (2,25%).

Ayer, el Merval no operó al igual que las entidades financieras locales. La expectativa surge por el reacomodamiento de posiciones que llevan adelante los inversores, luego que los ADRs concluyeran la jornada de ayer en terreno positivo en Wall Street.

El total negociado en acciones asciende a 218.781.636 pesos, con un balance de 52 papeles en alza, 27 en alza, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 gana 0,46%, el AY24 baja 0,39%, el Descuento en dólares retrocede 0,47%, el Descuento en pesos desciende 0,20%, el NF18 se contrae 0,39%, el Par en dólares suma 0,08%, y el Par en pesos resta 0,30%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) desciende 0,87% ($ 11,35), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se valoriza 0,54% ($ 187), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) cae 0,92% ($ 215).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se mueve con signo negativo a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Galicia caen 2,64%, a 52,91 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Banco Macro (-2,64%, u$s 120,03), TGS (-1,62%, u$s 21,24), y Globant (-1,24%, u$s 36,76).