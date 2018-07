Tras dato de actividad de mayo, mercado descarta que Argentina crezca este año

La actividad económica cayó 1,4% mensual y 5,8% anual en mayo, siendo este un resultado peor al esperado y reflejando una mala dinámica de los sectores no agropecuarios. Por otro lado, el crecimiento acumulado en el año es de apenas 0,6% en cinco meses del año mientras que el desempeño en lo transcurrido del segundo trimestre es negativo, con una caída de 3,26% (a.e.) en abril-mayo respecto del primer trimestre, con un arrastre estadístico que ahora pasó a ser negativo (desde +0,6% en abril a -0,3% en mayo). Esto significa que si la economía no creciera en los próximos trimestres, el año cerraría con una caída del PBI de 0,3% anual. Compañías del mercado se encuentran recortando sus estimaciones de crecimiento para la Argentina y alertan también que las condiciones macroeconómicas locales no habilitan actualmente una compresión de spreads hacia los niveles previos

En un informe elaborado por Delphos Investment agregan que el índice reflejó las negativas consecuencias de la sequía al registrarse una caída del agro, que representa el 6%/7% del PBI, de 35,2% interanual. "Vale resaltar que mayo constituye el mes estacionalmente más fuerte para dicho sector, por lo cual también sería el mes en el que mayor sería el impacto de la mala cosecha. En mayo algo menos del 35% de la economía ya presentó variaciones negativas", indican.

Por otro lado, desde la compañía destacan que en adelante debería hacerse presente el efecto recesivo derivado de la depreciación y el endurecimiento monetario. “Considerando la evolución del EMAE hasta el momento, para alcanzar un crecimiento real del PBI de 0,4% en 2018, el resto del año debería observarse un aumento promedio de la actividad de 0,3% año a año”. Mirando hacia adelante, desde Delphos entienden que las posibilidades de una recesión mayor a la planteada oficialmente podrían ser una de las razones detrás de la elevación de la prima de riesgo local. “Particularmente al considerar que una peor performance del producto impacta directamente sobre los principales ratios de sostenibilidad de deuda”, aseguran.

Yendo a la renta fija, los analistas de Delphos agregan que el spread de la curva soberana en dólares vs Treasuries se mantiene en niveles similares a mayo de 2016 (470 puntos básicos el tramo corto y 580 puntos básicos el tramo medio-largo). De la misma manera, el spread vs. Latam ya se ubica en los valores de fines de 2015 (320 pbs para el tramo corto y 460 pbs para el tramo medio-largo). “Los spreads podrían estar marcando un techo de corto plazo, si lograra recuperarse parcialmente la confianza. No obstante, las condiciones macroeconómicas locales no habilitan actualmente una compresión de spreads hacia los niveles previos”, señalan.

Por su parte, los analistas de Grupo SBS señalan en un informe que los resultados de mayo terminaron siendo un poco peores que lo que anticipaban otros indicadores adelantados como el IGA-OJF de Ferreres (-2,8% a/a). “Lógicamente, la sequía tuvo un duro impacto tanto de forma directa como indirecta, con la actividad agropecuaria cayendo 35,2% a/a mientras transporte y comunicaciones cediendo 4,9% a/a. Sin embargo, entendemos que este efecto se encontraba mayormente descontado y la sorpresa negativa estuvo más bien relacionada con una desaceleración mayor a la esperada para el resto de los sectores, probablemente reflejando el deterioro que se dio en el contexto local”, advierten.

Para los próximos meses, desde SBS se mantienen cautelosos y alertan que las perspectivas para los próximos meses no son alentadoras. “El sesgo restrictivo tanto en materia de política fiscal como monetaria, junto con la fuerte caída de ingresos reales que dejaría la aceleración inflacionaria y el deterioro de la confianza debieran impactar sobre la actividad”, indican.

Ante este escenario, y producto del peor arrastre estadístico, desde la compañía reducen su proyección de crecimiento a 0% para 2018 y 1% para 2019 (desde 0,4% y 1,2%).

Haciendo un balance de la situación, desde Grupo SBS señalan que lamentablemente es demasiado tarde para cambiar la historia de este año, aunque eso no quita que las autoridades deban seguir haciendo todo lo necesario para restaurar la confianza. Esto último será esencial para recuperar las expectativas y minimizar el impacto que pueda generarse sobre el nivel de empleo y la demanda de inversión.

Al igual que Grupo SBS, el equipo de Research de Banco Mariva también ha recortado sus estimaciones de crecimiento para 2018 al -0,2% anual (desde el pronóstico de 1,3% anterior) y al 1,4% para el 2019. “En su informe han alertado que luego de siete trimestres consecutivos publicando cifras positivas, la economía ha entrado en territorio negativo en el segundo trimestre de 2018 debido a la pérdida de producción agrícola, en medio de una sequía récord, y el impacto negativo de la dificultad financiera que la economía ha estado enfrentando en los últimos meses”.

En este escenario de ajuste fiscal, los analistas de Banco Mariva mantienen su opinión sobre el cumplimiento de los objetivos fiscales más estrictos, particularmente el próximo año aun así señalan que “no será una tarea fácil para la administración Macri. Esto es así, considerando un contexto de crecimiento lento, el impacto negativo en el estado de ánimo social y por lo tanto el deterioro de la popularidad de Macri antes de las próximas elecciones presidenciales".