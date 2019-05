Luciani: "El mercado de capitales es un socio estratégico de las pymes"

En un contexto de costos de financiamiento de capital de trabajo prohibitivos, la negociación de cheques de pago diferido y otras alternativas de financiamiento de mercado hacen que el Mercado Argentino de Valores (MAV) aparezca como una alternativa para empresas de todos los tamaños. En conversación con El Cronista Fernando Luciani, CEO de esa plaza, explicó por que en épocas de tasas récord el financiamiento en el mercado gana terreno.

- ¿Qué balance hacés del crecimiento del financiamiento pyme?

-Positiva, en base a varios factores. Por ejemplo, el hecho de que la cantidad de empresas pymes que se financiaban en el mercado pasó de 7000 a 13.000 empresas, es decir, cada vez más se acercan al mercado. Esto muestra que el empresario pyme empieza a ver que la planificación financiera es central y que no solo tiene que concentrarse en cuestiones comerciales o de stock. Hoy debe pensar que el dinero y el financiamiento es un recurso más, tan importante como el manejo de la política comercial o laboral.

-¿Hay un cambio de mentalidad del empresario pyme?

-Exacto. En estos últimos años internalizaron que la estructuración financiera es central. Allí el mercado de capitales aportó recursos y tiene mucho más para dar. Si bien el banco es la principal fuente de financiación, al incorporar al mercado se diversifican los canales y multiplican las posibilidades.

-El volumen de productos de financiamiento en el mercado también creció.

-Tal cual. Los productos pyme resultan muy competitivos por varias cuestiones. En primer lugar por tasa y el plazo. Luego, la diversidad y flexibilidad de esos productos hace que las alternativas de financiamiento resulten atractivas y adaptables para cada pyme, más allá del rubro que sea.

- ¿Los cheques de pago diferido y los pagarés son los productos que más han crecido en cuanto al volumen?

-El set de productos está liderado por los cheques de pago diferido. Es un producto que tiene un volumen importante, entre $ 6000 millones y $ 7000 millones semanales. Como instrumento, luego sigue el pagaré, que permite al empresario pyme extender los plazos de financiación más allá del año (cuando el cheque es sólo hasta un año). Además, el pagaré te permite elegir la moneda de financiamiento (cuando el cheque es solo en pesos). Creo que la utilización del pagaré bursátil va a cambiar el financiamiento en los próximos años

-¿Por qué?

-Vemos que hay muchos inversores que tienen dólares y que les interesa suscribir un producto en dólar billete. En esto estamos trabajando con la Comisión Nacional de Valores. Además, en Argentina hay mucha actividad productiva que tiene flujos dolarizados, a las cuales les resulta más cómodo endeudarse en dólares que pagar una tasa en pesos alta.

-¿Como ves el factoring como instrumento de financiación?

-Creo es un esquema que va a ser disruptivo en toda la cadena pyme. El factoring transforma una factura comercial en un instrumento financiero, sucesible de circularidad y ejecutividad en el tribunal. Eso, más la intervención de Caja de Valores y una fecha cierta de pago, transforma a la factura tradicional en un instrumento fenomenal. De esta manera se evita que la pequeña empresa, el eslabón más débil, financie al más fuerte.

-¿Cuánto crees que impacta la volatilidad cambiaria y de tasas en el financiamiento de pymes?

-Todos los contextos de volatilidad en general no son buenos para la economía. La volatilidad del tipo de cambio, inflación, tasas, etcétera. Todo eso es malo para la economía en general, el mercado en particular y el financiamiento pyme propiamente dicho. Cuando esa volatilidad se traslada a las tasas de financiamiento bancario, genera una situación dura en contra del que se necesita financiar. Por ello el mercado de capitales es más conveniente en este sentido ya que tiene inversores institucionales que miran el más largo plazo como compañías de seguros, fondos de inversión y el Fondep. Esto permite mitigar, en parte, la volatilidad. Para hacer un ejercicio, en el sistema bancario, los depósitos en promedio no deben superar los 90 días, con lo cual el banco está obligado a devolver el dinero dentro de los 90 días y por ello tampoco puede proyectar una política de tasas estable.

-¿Cuál es el resultado final en las pymes luego de acceder a financiamiento?

- El resultado final en las pymes es muy satisfactorio y ganan por todos lados. Por un lado ganan por el hecho de acceder a tasas de interés competitivas. Además ganan porque abre un nuevo canal de financiamiento y, ante una necesidad de financiación, no solo está el banco sino que encuentra otra alternativa en el agente de negociación, es decir, gana con poder elegir. Por otro lado la Pyme adquiere conocimiento y seniority. La experiencia de financiarse en el mercado de capitales la hace madurar. Finalmente, gana por publicidad y exposición. Todos los productos del mercado le dan una importante publicidad gratis ya que una pyme que vende un cheque en el mercado, lo más posible es que todo el mercado vea que lo está haciendo. Ni hablar si hace una obligación negociable ya que todas las plataformas bursátiles difunden el prospecto y el nombre de la compañía comienza a aparecer en el mercado. De esta manera se observan beneficios tangibles como la tasa y otros no tangibles pero tanto o más importantes.