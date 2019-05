"Los únicos activos conservadores son Letes con vencimiento a octubre"

En las últimas semanas se dieron a conocer noticias sumamente relevantes para el futuro económico y político argentino. Por un lado, la inflación fue mejor a lo esperado. Por el otro, Cristina Kirchner anuncio que va por la vicepresidencia. Además, el BCRA logró mayor discreción en el uso de reservas. El mercado tomo a bien todos estos anuncios. La clave pasa por definir que puede ocurrir hacia adelante. Para ello, el Cronista conversó con Ezequiel Zambaglione, flamante Head of strategy de Balanz, quien sostuvo que pese al anuncio de CFK para la vicepresidencia, la cautela deberá mantenerse dado los elevados niveles de incertidumbre y volatilidad y afirmó que "recién a partir de las PASO se podrá contar con mayor información de lo que piensa el electorado".

- Estamos entrando de a poco en la carrera electoral hacia octubre y el mercado llega mal parado. ¿Cómo lo ves?

- Creo que no tan de a poco. El movimiento de Cristina de anunciar su candidatura como vicepresidente aceleró bastante los tiempos, obligando al peronismo a tomar decisiones. Pienso que hasta las PASO, donde tendremos información real de qué es lo que está pensando el electorado, va a seguir la actual percepción de una elección que puede ser para cualquiera. Las alianzas y los candidatos van a ser los factores más importantes en el corto plazo, donde se va a definir si esta elección es entre 2 o 3 candidatos. Por otro lado, las encuestas y los datos económicos van a ir inclinando la balanza para un lado o el otro, pero sin llegar a ser contundentes. Recién en agosto sabremos realmente las chances de cada uno, ya que las encuestas demostraron tener dificultades para reflejar las verdaderas chances de cada candidato. En este contexto creo que los bonos seguirán cotizando cerca de precios que reflejan 50% de chances para cada uno y el dólar seguirá bajo presión.

- ¿Qué balance haces del anuncio de CFK de presentarse como vicepresidente y de la reacción posterior del mercado?

- Durante los últimos días, el movimiento en los bonos reflejó nuestra percepción de una reacción de neutral-positiva al anuncio de Cristina. En este punto, creemos adecuado tomar mayor precaución en activos argentinos hasta tener mayor claridad del escenario electoral. Preferimos esperar hasta conocer los candidatos, especialmente la estrategia de Alternativa Federal. En particular, conocer la decisión que tomará Massa, si mantenerse en la coalición o unirse al Unión Ciudadana, lo cual puede ser interpretado negativamente por los inversores. Alternativa Federal esta semana podría definir su candidato, y si el mismo surge por consenso o a través de una PASO. La convención radical será el 27 de mayo, donde se definiría si sigue la alianza en Cambiemos, a la vez que podría dar indicios de la potencial fórmula de Cambiemos. En este contexto, optamos por una posición más conservadora hasta tener mayor claridad de los espacios y los candidatos.

- La inflación de abril fue mejor de lo esperado, ¿ves un punto de inflexión?

- Creo que mayormente va a depender del éxito que tenga en Banco Central en mantener estable el tipo de cambio, ese va a ser el principal factor, especialmente teniendo en cuenta el contexto electoral actual donde se esperaría que la dolarización continúe e incluso se acelere a medida que se acercan las elecciones. A su vez, las negociaciones paritarias, que mayormente se están cerrando en estos meses van a poner presión a la inflación. Especialmente porque el Gobierno parece dispuesto a que se cierren buenas paritarias para mejorar el poder adquisitivo de cara a la recta final de la elección. En este contexto pienso que la inflación se va a mantener alta en los próximos meses, debido tanto a las potenciales presiones cambiarias como salariales.

- Desde que el BCRA logró mayor flexibilidad para vender dólares, las variables mejoraron. ¿Deberíamos ver una continuidad en dicha mejora?

El anuncio es positivo para el dólar, ya que provee de poder de intervención al BCRA, abriendo la puerta a intervenciones discrecionales (en monto y frecuencia). El anuncio también sería positivo para los bonos en dólares, sólo si sirve para reducir la volatilidad cambiaria, que es un factor que afectó negativamente la intención de voto de Macri. El temor es perder reservas sin lograr estabilizar el mercado de cambios. Está claro que el principal factor detrás de la volatilidad cambiaria es la incertidumbre electoral, la medida va a ser positiva siempre y cuando sirva para reducir esa incertidumbre sin que los inversores se preocupen por el nivel de reservas.

- Tener bonos a 2020 es largo plazo. ¿Cómo diversificás una cartera dada es restricción?

- Creo que hoy Argentina no opera ni por duration ni por tasa. El único activo conservador son las Letes con vencimiento previo a las elecciones. Además, los bonos del tesoro americano rinden 2,5%, ya no es un rendimiento despreciable, especialmente comparado con un 4% a 5% en las Letes argentinas. Es decir, no esta en 0% como hace 2 años. Otra alternativa son los fondos que invierten en deuda latinoamericana de corto plazo, donde se pueden obtener rendimientos similares sin exposición a riesgo argentino. En Balanz contamos con el Fondo de inversión Balanz sudamericano.

- Si la confianza en argentina vuelve, argentina es un gran buy. ¿Dónde podríamos ver el mayor recorrido?

- Creo que deberías ir primero a las acciones, que son las que más retornos van a dar en ese contexto. Luego en el segmento de bonos creo que el bono DICA es el que más potencial tiene. Los bonos en pesos serían muy atractivos también, pensando que el tipo de cambio podría terminar el año no muy lejos de los valores actuales y con tasas de más de 60%. Los bonos más cortos parecen ser los menos atractivos ya que ofrece un potencial retorno más limitado.