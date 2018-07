Los “sentimientos” del mercado: menos optimistas y muchos más neutrales

En la encuesta conocida como Market Investor Sentiment (MIS), elaborada por Gonzalo Bardin con el apoyo estadístico y metodológico de la Universidad de San Andrés (UdeSA), enviada a participantes profesionales del mercado sobre el grado de optimismo que tiene cada uno sobre el futuro de las acciones, apenas el 14,41 por ciento de los participantes se mostraron alcistas de corto plazo.

El sondeo tuvo 111 respuestas de participantes del mercado, con un 34% de operadores, 32% asesores, 11% research, 10% portfolios managers, 6% gerentes de inversiones/comerciales, 5% directores y 2% analistas de fondos.

“El sentimiento del mercado en el plazo corto (julio) mostró una pronunciación en la caída de los alcistas, marcando la segunda lectura más baja del último año. Los mismos bajaron al 14,41% ampliando el gap respecto al promedio (41,29%). En tanto los neutrales subieron a su nivel más alto en el último año hasta el 55,86% (por encima de su promedio de 34,03%) y los bajistas cayeron al 29,73% aunque manteniéndose por encima de su promedio (24,68%)”, señala Bardin en su informe.

“La baja de alcistas y bajistas en el corto plazo migraron hacia el lado Neutral provocando que estos totalicen más de la mitad de los encuestados alcanzando un máximo”, apunta el reporte.

Si se observan los optimistas para los distintos plazos, para los próximos 10 días solo el 14,41%de los participantes se muestran alcistas, perdiendo 9 puntos porcentuales respecto de los anteriores. Respecto de la expectativa de los inversores a 90 días, la cantidad de alcistas llega al 25% desde los 30,6% previos, disminuyendo la cantidad de alcistas en un 5,35% respecto de la última encuesta.

Lo que se percibe de esta última encuesta es que sigue bajando la cantidad de alcistas mientras que sube la cantidad de participantes neutrales, que subieron a su nivel más alto (55,86% y por encima de su promedio de 34%).

Teniendo en cuenta estos datos, esto quiere decir que aun el mercado no se encuentra saturado ya que gran parte de los participantes aún no ha tomado una postura definida. Generalmente, cuando la mayor parte de los participantes alcanza una visión bajista, ello implicaría que estamos cerca de un piso. Si bien el pesimismo se ha acentuado, aun el consenso no es generalizado y por ende el riesgo correctivo luciría intacto o al menos la posibilidad de que el Merval mantenga un proceso de lateralización hasta que canse a la mayoría.