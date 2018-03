Los resultados de Twitter no convencen y sus acciones se desploman más del 12%

Los ingresos trimestrales de Twitter Inc. no conformaron a los inversores y ocasionaron fuertes pérdidas en la acción de la compañía, que ayer cerró a u$s 16,41 y perdió 12,34% en la Bolsa de Nueva York.



El ingreso de Twitter en el cuarto trimestre de 2016 fue de u$s 717 millones, lo que resultó inferior a la estimación promedio de los analistas, que se ubicaba en u$s 740 millones, según datos de Bloomberg. El crecimiento de las ventas durante el período, en tanto, fue de 1%, lo que significó una fuerte caída en relación a la expansión de 48% registrada un año antes.



En cuanto a la cantidad de usuarios, Twitter incorporó 2 millones de nuevas cuentas (es decir que tuvo un crecimiento del 4%) y el total mensual de personas conectadas a la red ascendió a 319 millones, según informó ayer la compañía de San Francisco. Sin embargo, Twitter no logra persuadir a los anunciantes de gastar más dinero en su plataforma, dado cada vez menos personas se registran en ella.



La presión sobre la compañía aumentó en el cuarto trimestre cuando fracasó en su búsqueda de un potencial comprador, lo que obligó a su máximo ejecutivo, Jack Dorsey, a concentrarse en alcanzar rentabilidad como una empresa independiente. En ese contexto, Twitter redujo el 9% de su personal, vendió su división de desarrollo Fabric a Google y cerró su aplicación de videos cortos Vine. Además, perdió a sus directores de operaciones y de tecnología, incrementando la carga sobre Dorsey, que también se desempeña como máximo ejecutivo de la empresa Square Inc.



La ganancia de Twitter, excluidas ciertas partidas, fue de u$s 119 millones (16 centavos por acción) y superó las estimaciones de los especialistas, que anticipaban 12 centavos por acción. Por otra parte, la pérdida neta de la compañía se incrementó a u$s 167 millones (23 centavos por acción).



Durante todo 2016, Twitter perdió u$s 457 millones, después de haber registrado pérdidas por u$s 521 millones el año anterior. La firma señaló que apunta a generar rentabilidad este año y Dorsey quiere apostar con más fuerza por las noticias en tiempo real y el contenido de videos, con los que aspira a atraer una mayor audiencia.