"Los que dicen que es el fin del efectivo son los que no tienen una solución para efectivo"

La digitalización de los servicios financieros tiene nerviosos a los bancos argentinos, pero no todos los viejos jugadores del sistema financiero están incómodos. O al menos no están dispuestos a admitirlo. El gigante global de envío de dinero entre países, Western Union, acaba de traer a la Argentina su app de transferencias entre fronteras con la idea de ampliar su llegada digital. Pero el número uno de ese negocio dice que el efectivo está lejos de morir.

El Cronista conversó con Odilon Almeida, presidente global de transferencia de dinero de Western Union, en la sede local de la compañía ubicada en Montevideo y Córdoba. El directivo de la empresa centenaria visitó la Argentina para promocionar la llegada al país de la app de la empresa, que permite hacer envíos de dinero digitales y ya funcionaba en 90 países de los 103 en los que opera.

- ¿Vamos camino al fin del efectivo?

- Los que hablan de que el efectivo se va a acabar son los que no tienen una solución para efectivo. Porque una solución para efectivo es mucho más difícil de obtener que una solución digital. A nosotros nos tomó 100 años tener 550.000 puntos de venta en todos los rincones del mundo. Para tener 4000 millones de cuentas digitales nos tomamos sólo 3 años. Yo no creo que el efectivo esté retrocediendo porque no lo estoy viendo. Nuestros envíos en efectivo están creciendo 2% al año a nivel global durante los últimos 10 años. Lo que crece mucho más es el uso directo de cuenta, al 20%. Pero la otra pata no está cayendo. Es una cuota de mercado que están perdiendo el mercado informal y los bancos.

- ¿Cómo les afecta el dinero digital?

- Está acelerando nuestro negocio. Hay dos tipos de transacciones, las transacciones de retail que se hacen en efectivo en las sucursales y las transacciones online. Somos los líderes mundiales en retail y también en digital en lo que es money transfer. La parte de retail, que es el 85% de nuestro negocio hoy, está creciendo 0,1% anual. Entonces, continúa creciendo la parte de efectivo, pero la parte digital que de nosotros es un 15%, un negocio de u$s 650 millones en ingresos, crece 20% anual.

-¿No les está trayendo nueva competencia?

- Tenemos competidores de todos los lados. El más grande es el mercado informal, todavía hay un montón en todo el mundo: los doleros, los envíos por correo, la gente que acarrea el dinero. Ahí, a ese competidor lo atacamos de una forma muy abierta para atraerlo al sistema formal. Luego, en materia de remesas, tenemos a los bancos, que tienen el segundo volumen más grande.

- ¿Qué cambia para los clientes la nueva app?

- Permite hacer transferencias directamente desde un celular a otro país, ya sea a una cuenta o para retirar en efectivo. Sin ir nunca a una sucursal. También permite tramitar de antemano un envío tradicional en efectivo, para llegar a la sucursal con todo hecho y el dinero en la mano.

- ¿Por qué recién ahora llega a la Argentina?

- Hay países que están muy desarrollados con el tema digital. India es impresionante, si tienes más de 18 años tienes que registrar tus datos biométricos y todo eso va a una base de datos del Gobierno que las empresas usan para verificar tu identidad. Esto pasa también en Arabia Saudita. En Europa y Estados Unidos también están muy avanzados. Ahora, también hay países que recién están empezando y Argentina yo creo que está en esos primeros pasos, por eso nos demoró un poquito. Desde 2016, cuando se eliminaron las trabas a las remesas, y después la evolución del humor alrededor de las fintech generaron la oportunidad.

- ¿Los clientes ahora prefieren hacer todo por celular?

- En realidad, no. El 88% de nuestros clientes en digital no usaban Western Union antes. Son nuevos. Antes usaban los bancos. No estamos canibalizando nuestro mercado sino ganándoselo a otros. El cliente que usa efectivo en su gran mayoría es inmigrante, para remesas familiares. Los clientes que usan la cuenta bancaria son locales, por la facilidad.

- ¿Y qué hay de su negocio local, Pago Fácil?

- Yo creo que la misma respuesta que para el negocio de remesas. El futuro no es digital o retail, es una combinación de los dos. Y ya tenemos la parte más difícil que son los más de 6000 puntos de venta en la Argentina. La otra parte no tan difícil, al tener los billers, es montar un negocio digital sobre eso. Implementamos el cobro con tarjeta de débito, el retiro de plata de nuestros locales, también estamos explorando en alianzas muy buenas el pago de facturas desde cuentas digitales, como pasa con un acuerdo que tenemos desde hace dos años con Mercado Libre. Lo mismo con Ualá, Naranja Fintech o Brubank. Todos ellos nos están tomando como el proveedor preferido para el cobro de facturas. Lo nuevo, es que empezamos con compra-venta de dólares en algunos pocos locales, como prueba beta.