Los préstamos no mostraron en octubre señales de recuperación

Aunque la actividad económica comenzó a normalizarse en octubre, con muchas reaperturas en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, sobre todo en el AMBA, no se vio durante ese mes un salto en la demanda de créditos que hable de una tendencia alcista. Durante el décimo mes del año, el crédito al sector privado creció tan solo 0,7 puntos porcentuales en términos reales respecto del mes anterior.

Esta leve mejora, sin embargo, no fue uniforme. En el desagregado por rubros se observa que las líneas bancarias vinculadas al consumo explicaron en buena medida el crecimiento mensual. El stock de préstamos para los hogares se incrementó en forma real 1,6% desde su promedio en septiembre. Especialmente, fueron las tarjetas de crédito las que explicaron este salto.

El mes pasado, el stock vinculado al consumo con plásticos promedió los $ 743.021 millones, una suba en términos nominales de 6,15%. Si a esto se le descuenta el impacto de la inflación, el crecimiento real fue de 2,9%. El crecimiento interanual llegó al 54,3%, por encima de la inflación del período.

"Contribuye a esta recuperación de los saldos, que nuevas actividades comerciales y gastronómicas se habilitan en el AMBA, muchas de las cuales se abonan tradicionalmente con tarjeta y a que se admite la refinanciación de los saldos que no se alcanzan a pagar", explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

El "super cepo", en tanto, tuvo un impacto en los consumos dolarizados. Las tarjetas de crédito registraron una suba en relación al mes anterior del 14%, pero con una caída interanual del 60,5%.

A contramano, en octubre los préstamos personales cayeron 3,8% en los últimos doce meses. Misma tendencia se presentó para los préstamos con Garantía Real, que retrocedieron en promedio 1,3% en términos reales con respecto a lo que se había visto el mes anterior. El stock de créditos hipotecarios sigue en franco descenso: promedió una baja de 3,1% en términos reales en octubre.

Sin embargo, se destaca una recuperación real de los créditos prendarios, vinculada al aumento de la venta de automóviles. Por cuarta vez consecutiva, esta línea crediticia trepó en octubre, esta vez 3,1%.

COMPAS DE ESPERA

Si se toman los préstamos a empresas como un indicador de la actividad económica, en octubre no se vieron grandes cambios. "Los créditos a empresas mostraron un pobre desempeño luego de los picos de abril y mayo, cuando habían saltado 20% y 13% intermensual real, respectivamente), que fueron motivados por la asistencia del Gobierno en un contexto de cuarentena estricta, más que por una demanda genuina", destacó un informe de la consultora LCG. "Si bien actualmente crecen por encima de la evolución de los precios, desde hace 4 meses no muestran variaciones positivas superiores al 1% mensual, lo que da cuenta de una escasa tracción del crédito, incluso a pesar de las tasas subsidiadas y de la liquidez con que cuentan los bancos", remarcó el trabajo.

En tanto, los préstamos en dólares continúan por el piso. Desde que empezó el año, el stock se contrajo un 45%, mientras que si se toma como referencia lo ocurrido en los últimos 12 meses, la caída llega hasta 52%. Pasaron de u$s 11.807 millones a principios de noviembre de 2019 a u$s 5623 millones el 2 de noviembre de 2020, último dato disponible en la web del Banco Central. El super cepo no cambió la tendencia que se había visto en la previa: desde el 15 de septiembre cayeron u$s 488 millones, en línea con lo que había ocurrido en los 45 días previos al anuncio de las restricciones.