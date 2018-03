Los precios del petróleo cayeron a su menor nivel desde 2003

Los precios del crudo rozaron su menor nivel desde 2003, por debajo de los 28 dólares el barril, debido a que los mercados se preparan para exportaciones iraníes adicionales luego que el fin de semana se levantaran sanciones comerciales contra ese país.

Estados Unidos y la Unión Europea revocaron el sábado pasado las sanciones que habían reducido las exportaciones iraníes en cerca de 2 millones de barriles por día (bpd) desde sus máximos previos a las sanciones en 2011, a poco más de un millón de bpd.

Irán, un miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), confirmó hoy que incrementará la producción en 500.000 bpd.

Las preocupaciones sobre el regreso de Irán a un mercado petrolero ya sobreabastecido hicieron que el crudo Brent bajara u$s 0,29, hasta los u$s 28,64 por barril.

El petróleo del tipo de referencia West Texas Intermediate (WTI) perdió 1,63%, hasta los u$s 28,94 por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), no lejos del mínimo de 2003 (de u$s 28,36 por barril) que tocó previamente en la sesión.

Los volúmenes de negociaciones fueron bajos debido a un feriado en los Estados Unidos.

“No se puede decir que esto era inesperado, pero las noticias sobre Irán son un factor adicional que trabaja en contra de los precios del petróleo”, precisó Bart Melek, analista de TD Securities.

Melek apuntó que la caída estuvo relacionada al exceso de oferta y las preocupaciones sobre la demanda en China.

Incluso, el especialista alertó que el barril podría caer aún más de acuerdo a cómo arriben los nuevos datos sobre el PIB y ventas minoristas que se divulgarán mañana en China.

Analistas esperan que Irán será capaz de exportar unos 500.000 bpd extras en el corto plazo, pero tienen dudas de que la infraestructura petrolera del país permita mayores aumentos en poco tiempo.

Fuente: Agencias Nueva York y Cronista.com