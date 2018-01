Los papeles de TGS bajaron 4,9% y el Merval sumó su tercera caída seguida

Los papeles de Transportadora de Gas del Sur cayeron 4,90 por ciento, a 88,75 pesos cada uno, y lideraron los retrocesos dentro del Merval, que sumó su tercera caída consecutiva al perder 1,60%, hasta situarse en las 34.232,47 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las sufrieron Petrobras Brasil (3,67%), Consultatio (3,16%), y Edenor (3%).

El total negociado en acciones ascendió a 1.064.872.730 pesos, con un balance de 66 papeles en baja, 27 en alza, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

Los ojos de los inversores volvieron a estar puestos en la suba de tasas de interés de los bonos de 10 años de los Estados Unidos, debido a que encarece el crédito a los emergentes.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,48%, el AY24 cedió 0,02%, el Descuento en dólares perdió 1,02%, el Descuento en pesos se contrajo 1,16%, el NF18 cayó 1,80%, el Par en dólares descendió 1,01%, el Par en pesos se depreció 0,86%, el PR13 restó 0,48%, y el PR15 retrocedió 0,20%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) avanzó 0,54% ($ 186).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con claro signo negativo.

En ese contexto, los papeles de TGS descendieron 3,78%, a 22,38 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (-3,64%, u$s 28,29), Petrobras Argentina (-2,18%, u$s 13,48), e YPF (-1,81%, u$s 23,92)