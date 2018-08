Los papeles de Macro se hunden 7,7% y arrastran al Merval

Presionados por la investigación de los cuadernos K, los papeles de Banco Macro se hunden 7,85 por ciento, a 163,15 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que retrocede 2,34% en la apertura, hasta situarse en las 28.219,26 unidades.

La fuerte caída de Macro se origina, tal como explica El Cronista, a raíz del escándalo de los cuadernos golpea a bonos corporativos y papeles locales.

El escándalo de los cuadernos golpea bonos corporativos y papeles locales https://t.co/rZ5gYZ1ucy — Cronistacom (@Cronistacom) August 7, 2018

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las otras bajas más importantes las registran Pampa Energía (5,17%), Galicia (4,42%), y Supervielle (4,21%).

Ayer, el Merval finalizó la rueda con un retroceso de 1,10%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Macro se derrumban 8,26%, a 59,50 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros ajustes más importantes las registran Francés (4,64%, u$s 12,73), Galicia (4,62%, u$s 35,48), y Pampa Energía (4%, u$s 37,92).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en dólares pierde 0,96%, el AY24 se contrae 0,65%, , el AN18 se contrae 0,21%, el Par en dólares suma 0,12%, y el PR15 crece 0,22%).

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cae 2,17% ($ 135), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) retrocede 0,68% ($ 146)