Los papeles de Edenor se hunden casi 10% en línea con sus ADRs

En línea con el derrumbe de sus ADRs en Wall Street, los papeles de Edenor caen 9,44 por ciento, a 39,30 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que cae 2,81 por ciento a media rueda, hasta situarse en las 26.100.559 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los otros ajustes más importantes los registran Supervielle (6,67%), Pampa Energía (5,89%), y TGN (5,71%).

Un despacho de la agencia Bloomberg sostiene que la caída de los papales de Edenor y TGS, controladas por Pampa Energía, se debe a la aparición de la firma en el escándalo de los cuadernos.

"La oficina de Marcelo Mindlin, dueño mayoritario de Pampa Energía, en Bouchard 547 piso 26 fue mencionado en los cuadernos del exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, con fecha visita del 14 de mayo de 2009", precisa la nota que lleva por título "Pampa Energía, TGS, Edenor Stocks Fall Amid Notebook Scandal".

Consultados por El Cronista, voceros de Edenor evitar pronunciarse al respecto.

"El Merval, midiéndolo en dólares, va a estar afectado por la situación crítica de Turquía”, explicó Ramiro Marra Director Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

“Volvió la inestabilidad cambiaria, pero esta vez se están relacionando más con una situación externa que a un retraso del tipo de cambio”, añadió.

El viernes pasado, el Merval finalizó la rueda con un retroceso marginal de 0,19%.

“Como suele pasar en estos casos, la recomendación para los inversores en este tipo de escenarios es no tomar decisiones apresuradas porque pueden costar caras”, agregó Marra.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia bajista en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Edenor se hunden 13,55%, hasta los 26,02 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registran Supervielle (9,13%, u$s 10,05), Pampa Energía (9,53%, u$s 31,87), y Macro (7,67%, u$s 47,49).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en dólares pierde 2,06%, el AN18 sube 2,23%, el PR13 avanza 1,63%, y el Par en dólares mejora 0,64%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPE (en euros) cae 1,23% ($ 160).