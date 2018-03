Los operadores del mercado no tienen demasiada idea de cómo prepararse

Si los mercados odian la incertidumbre, las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos tienen el potencial de provocar un profundo descontento. Como si ya no fuera bastante difícil operar mientras el crecimiento se estanca y las materias primas se hunden, los inversores están empezando a quejarse de que carecen de un mapa para navegar las competencias en que Donald Trump ha emergido como un favorito sorprendentemente fuerte para la nominación republicana y Bernie Sanders, un socialista declarado, plantea una progresiva amenaza a su rival demócrata Hillary Clinton.



El octavo año de una presidencia se ubica último en cuanto a retornos de las acciones y el primer semestre de un año de elecciones es a menudo todavía peor. Esto si contar todo que ha estado pesando sobre los mercados en 2016, desde China hasta el petróleo y la Reserva Federal, y pocos gestores financieros ven un regreso a la calma que reinó de 2012 a 2015.



Después de una aplastante victoria en la preselección de Nevada, la candidatura de Trump se encamina a la competencia del Súper Martes la semana próxima con un empuje que deja a los inversores una pregunta difícil de responder: ¿qué significa para los mercados?

Trump ha delineado su posición frente a temas como la reforma de las leyes sobre inmigración, creación de empleo en el país y hasta un boicot a Apple Inc., en tanto las propuestas de Sanders podrían elevar los impuestos a las ganancias de capital por encima del 50 por ciento.

Zozobra electoral

La incertidumbre relacionada con esta elección se ha convertido en el mayor interrogante abordado en fecha reciente por David Rubenstein, uno de los máximos responsables de la firma de capital de riesgo Carlyle Group LP, como dijo en la conferencia SuperReturn International 2016 en Berlín esta semana.



No es inusual que los mercados enfrenten turbulencia en el primer semestre de un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya que el Promedio Industrial Dow Jones suele caer un promedio de 1,8 por ciento de enero a mayo, como muestran datos que se remontan al año 1900 compilados por Ned Davis Research Inc.



El momento en que los mercados tocan fondo está relacionado con la aparición de un ganador claro, comprobó el estudio. Para los inversores bursátiles, la presidencia de Trump podría quizá beneficiar a las compañías de defensa y seguridad interna, empresas constructoras de infraestructura y fabricantes de productos de consumo discrecional, siempre que cumpla su promesa de reducir los impuestos de los trabajadores de bajos y medianos ingresos, según un informe de Strategas Research Partners LLC.



¿La presidencia de Sanders? Este ha propuesto dividir los bancos considerados demasiado grandes para quebrar, crear un sistema sanitario de un solo pagador y revertir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo Strategas en una nota del 10 de febrero.



Mike Bloomberg, el ex alcalde de Nueva York, está explorando la viabilidad de un tercer partido, mientras Trump no ha descartado del todo la posibilidad de presentarse como independiente si su partido no alcanza la fuerza necesaria para una victoria. Bloomberg es el fundador y dueño mayoritario de Bloomberg LP, la compañía matriz de Bloomberg News.