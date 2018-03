Los nuevos dueños de Solvay Indupa buscarán retirarla de la oferta pública

La petroquímica brasileña Unipar Carbocloro, que en mayo pasado adquirió el 70,59% del capital accionario de la también petroquímica Solvay Indupa, ya lanzó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios y espera hacerse con el control total de la compañía bahiense para poder retirarla del régimen de oferta pública en el mediano plazo. La compra fue por u$s 202 millones y se realizó sobre el total de la tenencia accionaria que poseía Solvay Argentina S.A., de capitales belgas.

Luego de cerrar la operación, Unipar Carbocloro aportó unos u$s 80 millones para capitalizar a Solvay Indupa –así como a su filial brasileña– y pagar deudas. Además, se vio obligada a realizar una OPA dirigida a los accionistas minoritarios, ya que la normativa local vigente indica que, cuando una empresa cambia de controlante, el comprador está obligado a realizar ese procedimiento a fin de que los accionistas minoritarios puedan vender sus tenencias bajo condiciones similares a las que se le ofrecieron a los dueños del paquete mayoritario.

El 20 de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la OPA sobre Solvay Indupa, que está abierta desde el 23 de ese mes y cerrará el próximo 24 de febrero. Unipar Carbocloro, que pagó $ 0,87 por cada acción adquirida en la operación de compra, ofrece a los accionistas minoritarios un pago de $ 3,47 por cada una de sus tenencias. Es decir, casi cuatro veces más de lo que abonó oportunamente.

Fuentes de la empresa adquirente comentaron a El Cronista: "Creemos que la OPA será bien recibida entre los accionistas minoritarios, ya que el precio está muy cerca del que está pagando hoy el mercado secundario que, a la vez, está especulando a partir de la OPA [ayer, el papel cerró en $ 3,60]. Nuestra duda es acerca de qué hará la Anses, que tiene un 17% de la compañía".

Más allá del buen precio ofrecido, hay un dato que probablemente ayude a los minoristas a definir su entrada a la OPA. Por acuerdos que Unipar Carbocloro hizo con la compañía belga que controlaba hasta hace poco a Solvay Indupa, la firma no podrá distribuir dividendos, como mínimo, por los próximos tres años, plazo que podría extenderse hasta totalizar un década.

"Como Solvay Indupa estaba en venta desde 2014, nos encontramos con una empresa muy endeudada y donde no se habían hecho las inversiones necesarias. Por eso, luego de cerrar la compra, hicimos dos aportes de capital. En primer lugar, destinamos u$s 24 millones a absorber pérdidas de Solvay Argentina y otros u$s 10 millones para que su filial brasileña pudiera continuar operativa. Después, hicimos un aporte irrevocable de u$s 46 millones a Solvay Argentina, a cuenta de futuras suscripciones de acciones", indicó una fuente de la empresa adquirente.

Una vez que ese aporte se convierta en acciones, los que sucederá en la asamblea de accionistas de fines de abril, Unipar Carbocloro tendrá mayor tenencia nominal de acciones y, como consecuencia, se licuará la participación de los accionistas minoritarios que no hayan aceptado la OPA. Al mismo tiempo, si la Anses opta por la OPA –lo que hasta hoy no está muy claro–, ayudará a Unipar Carbocloro en su intención de lograr el control total de la empresa.

El objetivo final de la adquirente es poseer el 90% de las acciones de Solvay Indupa para estar en condiciones de lanzar una nueva OPA a fin de deslistar a la compañía del Mercado de Valores argentino. Fuentes de la empresa manifestaron que desde hace tiempo la firma no recurre al mercado de capitales para obtener financiamiento y que, actualmente, cotizar en la Bolsa local les trae muchos gastos y burocracia. Unipar Carbocloro planea seguir un plan similar, más adelante, con el objetivo de retirarse de la Bolsa de San Pablo. "De todos modos, no descartamos volver a recurrir a los mercados en algunos años, cuando tengamos necesidad de financiamiento", dijeron en la firma brasileña.

Para Unipar Carbocloro, comprar Solvay Indupa fue una decisión estratégica de negocio ya que, además de su planta en Bahía Blanca, Solvay Indupa posee una filial brasileña ubicada en el estado de San Pablo a sólo 60 kilómetros de la planta de Unipar. Ambas producen cloro, soda cáustica y algunos derivados. Solvay Indupa, además, está especializada en la producción de PVC –de hecho, hasta ahora Unipar Carbocloro le vendía a la firma argentina parte de la materia prima para fabricar ese producto–. Con la adquisición de Solvay Indupa, la petroquímica brasileña pasará a ser líder tanto en el mercado brasileño como en el sudamericano.