Los mercados continúan apostando al dólar a la espera de una menor volatilidad

Tras una semana marcada por los cambios en la cúpula del Banco Central (BCRA), y los anuncios del nuevo acuerdo con el FMI y de una política monetaria más restrictiva, el Head Portfolio Manager de Argenfunds, Alejandro Kowalczuk, participó de una nueva edición de Mercados a Fondo y analizó las perspectivas de los mercados ante este nuevo escenario. El economista y magíster en Finanzas se refirió a estos temas, a los instrumentos financieros más convenientes para atravesar este período de incertidumbre y a cómo podrían reaccionar los mercados de cara a las elecciones del año próximo.

En primer término, Kowalczuk consideró que “este renovado acuerdo con el FMI da previsibilidad en cuanto al programa financiero” de 2018 y 2019. “Al cierre de 2018 tendremos u$s 13.400 millones adicionales a los u$s 15.000 millones que estaría aportando el Fondo este año. Y u$s 22.800 millones para el año entrante. Así que en el plano financiero trae tranquilidad. Trasladado a mercados, le da mayor solidez a lo que es la parte corta de la curva en dólares”, consideró.

En ese sentido, el Head Portfolio Manager de Argenfunds recomendó apostar a instrumentos en dólares: “Creo que hay que hacerlo en la parte corta de la curva, Bonos como el AO20, el AA19, que tienen tasas muy atractivas”.

Kowalczuk también se refirió a la aceleración en el ajuste fiscal y monetario anunciado por el Gobierno. “Desde mi punto de vista, las variables que vamos a empezar a observar, tanto en lo que es cuentas externas como fiscales, tendrían que mejorar sustancialmente respecto a años anteriores”. Sin embargo alertó: “Si esa actividad termina afectando los ingresos fiscales, a lo mejor puede tener un efecto contrario que el que se busca”.

Respecto a los impactos que las elecciones podrían tener en los mercados durante 2019, el Head Portfolio Manager de Argenfunds expresó: “Ya por definición un año electoral es un año con elevada volatilidad. En el caso argentino, se le suman desequilibrios en cuanto a las variables fundamentales. Y esta corrida cambiaria devenida en crisis crediticia complica todavía más las cosas”. Y si bien alertó que “desde el exterior se percibe que el Gobierno actual tiene muchas políticas que tienen semejanzas a las del Gobierno anterior”, adelantó: “Las encuestas que empiecen a dar favorablemente hacia la oposición, le va a jugar en contra al mercado, y las encuestas que favorezcan al oficialismo van a implicar una continuidad. Pero la duda es sobre muchas cosas que se hicieron y la pregunta que se hace el mercado es si puede haber algunos otros retrocesos en otros aspectos”.

Por último, Kowalczuk proyectó: “Todavía no llegamos a un paz cambiaria, creo que el mercado va a seguir volátil. La batalla no está ganada por la dinámica y la fuerza que va teniendo la oferta y la demanda”.