Los mercados celebraron el triunfo oficialista y el Merval escaló 3,07%

Los papeles de Banco Macro crecieron 8,03 por ciento, a 234,85 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que finalizó la primera rueda post elecciones legislativas con un salto de 3,07%, hasta situarse en las 27.806,16 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Cresud (6,36%), Telecom Argentina (6,33%), y Comercial del Plata (6,31%).

“El Merval terminó muy firme. Ahora vamos a ver si lo puede sostener, pero hoy finalizó un poco mejor a lo que esperaba”, remarcó Diego Martínez Burzaco, director de MB inversiones, en diálogo con Cronista.com

El total negociado en acciones 1.224.284.087 pesos, con un balance de 62 papeles en alza, 21 en baja, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 perdió 0,93%, el AY24 cedió 0,33%, el Descuento en dólares restó 0,17%, el Descuento en pesos ascendió 0,12%, el NF18 se valorizó 0,61%, el Par en dólares creció 0,80%, el Par en pesos saltó 1,18%, el PR13 se valorizó 0,38%, y el PR15 sumó 0,15%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) restó 0,97% ($ 193), el TVPP (en pesos) cayó 2,80% ($ 12,15), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) perdió 1% ($ 198).

¿Qué pasó con los ADRs?

También animadas por el triunfo oficialista, la mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la rueda con claro signo positivo.

En ese contexto, los papeles de Macro escalaron 8,75%, a 135,94 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (8,39%, u$s 26,99), Telecom Argentina (6,62%, u$s 33,80), y Galicia (5,89%, u$s 57,15).