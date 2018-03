Los mercados arrastraron a las monedas emergentes

El indicador de Bloomberg que sigue 20 monedas de países emergentes cayó 0,4% por segundo día consecutivo. El peso argentino fue el de peor rendimiento, al retroceder 3,1%, seguido del real brasileño, que descendió 1,6%.

Por su parte, el peso mexicano cayó 1,5% a un nuevo mínimo histórico, en medio de las preocupaciones por una desacelarción mayor en la economía global, pese a que el Banco Central de México vendiera unos u$s 800 millones esta semana.

En tanto el rublo ruso se debilitó un 1,2% frente al dólar, en una jornada en el que el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se redujo 2,5% hasta los u$s 30.06 el barril.

En cambio, el yuan que se comercializa en el exterior libremente fuera de la China continental, subió luego de que los datos indicaban que el banco central está apoyando al tipo de cambio.

Las reservas del país se redujeron en u$s 99.500 millones a u$s 3.23 billones en enero, ya que el banco central debió intervenir en los mercados locales para frenar la caída del yuan. Hoy el mundo ve con preocupación el ritmo al que China quema reservas para defender su moneda.