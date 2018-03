Los más jóvenes prefieren invertir en acciones relacionadas con el ocio

Alistair Owen deposita la mayor parte de su salario en lo que él llama de "fondo de viajes y estilo de vida". "No estoy ahorrando para comprar nada", dijo el ingeniero de veintiocho años, quien comparte un departamento alquilado con dos compañeros en el sur de Londres. "Prefiero ir a cenar a un lugar lindo, pagar una ronda en el pub o explorar un área nueva del mundo. Siento que estaría perdiéndome la vida si en lugar de eso eligiera poseer cosas".

El mercado accionario está empezando a reflejar sus prioridades y las de su generación, los millennials, los nacidos entre 1980 y 2000. Las acciones de empresas ligadas al ocio y a viajes, como pubs, aerolíneas y pizzerías, superan a los minoristas desde que levantó la confianza del consumidor tras la crisis financiera.

Para los índices estadounidenses y europeos que monitorean las distintas industrias, el rendimiento de este sector por encima de los tradicionales acaba de marcar un récord desde por lo menos 2011.

"Las experiencias ayudan a los millennials a formar su identidad y crear recuerdos, a un grado mayor que para generaciones más viejas", dijo Sarbjit Nahal, director de inversiones temáticas de Bank of America Corp. en Londres. "Se quieren ver empresas concentradas en eventos deportivos en vivo, festivales, videojuegos online, la economía de compartir, viajes y hasta el streaming de música, todas experiencias que los millennials pueden compartir con sus amigos".

Suficiente

Ahorros

Andrew Oswald, profesor de Economía de la Universidad de Warwick en Coventry, Inglaterra, dice que los consumidores jóvenes de hoy sienten que ya poseen suficientes cosas. Como sus deseos materiales están casi totalmente agotados, los millennials necesitan caminos alternativos a la satisfacción, asegura, refiriéndose a investigaciones de Thomas Gilovich, profesor de Psicología de la Universidad Cornell.Las ventas de empresas como la operadora de pubs Greene King Plc han sido fuertes. Las aerolíneas de bajo costo Ryanair Holdings Plc y EasyJet Plc casi se septuplicaron desde que tocaron fondo en la crisis. La operadora de esquíes Vail Resorts Inc. subió más de 700 por ciento desde que el mercado estadounidense tocó fondo en 2009. La tasación de u$s 25.500 millones de Airbnb Inc. supera a las de Macy’s y Best Buy juntas.Pronto los inversores podrán comprar un fondo que cotiza en bolsa concentrado en los millennials, que incluirá empresas involucradas en redes sociales, comercio electrónico, tecnología móvil, estilos de vida sanos, viajes, ocio y la economía de compartir, según su prospecto publicado el 11 de diciembre.Ante la reducción de los ingresos, sólo el 34 por ciento de los millennials del mundo dijeron que ahorraban suficiente dinero cada mes, según la encuesta Global Generational Lifestyles de Nielsen para 2015. Tampoco están interesados en asignar fondos para adquirir los tótems de sus padres.Comprar un auto era la primera prioridad para sólo el 15 por ciento de los millennials en una encuesta de Goldman Sachs Group Inc. citada en un informe de 2015. La cifra fue la misma para adquirir un televisor y de sólo 10 por ciento para una cartera de lujo."La gente quiere comprar felicidad", dijo Jack Huang, un californiano en Londres, en un café de la ciudad en enero. "Una experiencia es única porque les da eso en tres etapas: la anticipación, el evento en sí y los recuerdos posteriores. No sólo esa última etapa dura para siempre, sino que también se puede compartir".