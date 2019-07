Los fondos no podrán considerar como activos pyme la deuda de bancos

La Comisión Nacional de Valores (CNV) siguió los pasos de la Superintendencia de Seguros (SSN) y puso freno a una situación que estaba afectando a los fondos pymes y al financiamiento a ese sector de la economía.

Bancos como BICE y Ciudad habían hecho emisiones donde el destino de los fondos era financiar pymes y, por lo tanto, obtenían el "sello pyme" de CNV. De esta manera, tanto los fondos comunes de inversión (FCI) dedicados a ese sector de la economía como las compañías de seguros (que tienen que invertir un 5% de su cartera en instrumentos pyme, según el inciso "L") se inclinaban por esos productos, en detrimento del financiamiento directo a las pymes.

La Resolución General 803 de la CNV establece que, dentro del mínimo de 75% de la cartera, que los fondos pyme tienen que destinar a activos pyme pueden comprar "valores negociables emitidos por otras entidades cuya emisión tenga por objeto o finalidad el financiamiento de pymes; quedando excluidas las obligaciones negociables (ON) emitidas por entidades financieras".

Este es el cambio clave, ya que en la redacción anterior de la norma no había excepción alguna. No obstante, los fondos pueden conservar hasta su vencimiento las ON de los bancos que tengan en sus carteras. La semana pasada, la SSN había tomado una medida similar, al dejar afuera a estas emisiones de los activos comprendidos en el inciso "L".

Marcos Ayerra, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV)

Así lo explicaron fuentes de la CNV: "Las aseguradoras, en vez de ir a través de los FCI pyme, le suscribían los bonos al banco que, después, se daba vuelta y le prestaba ese dinero a las pymes. Con lo cual, ese dinero no fluía a través del mercado de capitales hacia las pymes. Era fondeo directo de las aseguradoras a los bancos. La SSN dijo que aquellos instrumentos que fueran emitidos por entidades bancarias no iban a ser computados para el inciso 'L'. Nosotros estamos diciendo lo mismo".

Por su parte, Daniel Vicien, director comercial de FCI de Balanz Capital, apuntó: "Las ON de los bancos tenían como objeto prestarle a las pymes. Fondear préstamos pyme de bancos, préstamos no existentes. Entonces las compañias de seguros podrían cubrir su 5% de inciso "L" con las ON por lo que las pymes deberían financiarse a través de crédito bancario más caro que la financiación a traves del mercado de capitales. Esto causó una salida en pocos días de $1000 millones de los FCI pymes y, por ende, baja de demanda de productos pyme en el mercado de capitales".

Las compañías de seguros estaban canalizando la inversión pyme directamente hacia los bancos en lugar de hacerlo mediante fondos específicos

"Estas ON de bancos salían a precio de mercado pero aportaban mucho volumen porque eran montos más grandes que los que puede emitir una pyme. Es un mercado con pocos instrumentos", indicó Pedro Cristiá, gerente general de First Capital Markets.

La normativa de la CNV llega justo antes de que otras entidades privadas se plegaran al BICE y Ciudad para emitir ON pyme. En ese sentido, Juan Salerno, Cio de Compass Group, señaló: "Todo el cronograma de colocaciones que había de ON pymes bancarias quizá no salgan o tal vez lo hagan pero ya no en el régimen pyme".

Pese a la novedad, desde Banco Ciudad dijeron a El Cronista que la restricción no complica el financiamiento de la entidad en los próximos meses, ya que no tenían nuevas emisiones de ON pautadas y el banco tiene la liquidez necesaria.