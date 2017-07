Los emisores argentinos son los que más deuda colocaron entre los latinoamericanos

En lo que va de 2017, los emisores argentinos colocaron u$s 18.800 millones en los mercados internacionales y son los que más bonos vendieron en toda Latinoamérica. El segundo en la lista, con una deuda cercana a u$s 16.000 millones, es México. Muy lejos queda Brasil, que colocó algo más de u$s 7000 millones este año.



El Gobierno Nacional fue el que más recaudó en el exterior durante 2017, con u$s 10.152 millones. Argentina colocó u$s 7402 millones durante el primer trimestre y ralentizó su participación en los mercados en entre abril y junio, hasta la emisión del bono de a 100 años, que sumó otros u$s 2750 millones. "En el segundo semestre del año, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, insinuó que Argentina sólo buscará financiamiento internacional por otros u$s 2000 millones denominados en euros o en yenes", explicó Research for Traders en un informe para sus clientes.



La deuda subsoberana, por su parte, sumó u$s 4326 millones en lo que va de 2017. La última emisión fue la que la semana pasada lanzó la provincia de Buenos Aires, con un título en el mercado europeo por 500 millones de euros a cinco años y medio de plazo. La provincia gobernada por María Eugenia Vidal ya había colocado otros dos bonos (de u$s 750 millones cada uno) en febrero de este año.



Además de Buenos Aires, se fondearon en el exterior otras 6 jurisdicciones: Entre Ríos (u$s 350 millones), La Rioja (u$s 200 millones), Córdoba (con dos bonos, uno de u$s 510 millones y otro de u$s 450 millones), Santa Fe (u$s 250 millones), Tierra del Fuego (u$s 200 millones), Neuquén (u$s 366 millones). Si bien en sus prospectos de emisión de deuda las provincias afirman que los ingresos se utilizarán para refinanciar deuda, reducir el déficit y hacer proyectos de infraestructura, la consultora Research for Traders sostuvo: "Es incierto cuánto de los fondos recaudados se utilizarán para las inversiones reales, ya que la mayor parte de los ingresos se están asignando para financiar déficit presupuestarios crecientes".



Los emisores privados también recurrieron al mercado externo para financiarse. Al respecto, el reporte señaló: "En 2017, las corporaciones argentinas ya emitieron bonos en los mercados crediticios internacionales por u$s 4300 millones (un alza de 32,9% en términos interanuales) y están listos para terminar el año con un 30% más de volumen que en 2016". En total, 14 empresas locales vendieron bonos este año por u$s 4353 millones. "Para el segundo semestre, la emisión más próxima parece que será la de TGLT, que colocará u$s 150 millones en un bono convertible en acciones. Después de agosto, podrían salir Pampa Energía, YPF, Cablevisión y Central Puerto, entre otras. Por otro lado, se está planificando una emisión de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) pero todavía no está claro si va a ser local o internacional", dijo Sebastián Maril, de Research for Traders.