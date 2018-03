Los emisores argentinos cumplen un mes y medio sin pisar Wall Street

Después de dos años con fuertes colocaciones de deuda y varias aperturas de capital en el exterior, los emisores argentinos se replegaron en 2018. La última compañía en salir fue Central Puerto, que ofreció acciones en Wall Street el pasado 2 de febrero, sin grandes resultados.

En el mercado de emisión de deuda, la sequía de febrero y lo que va de marzo fue total. El panorama difiere mucho de lo que pasó en igual período de 2017. En el segundo mes del año pasado se colocaron bonos corporativos por u$s 894 millones y títulos provinciales por otros u$s 2560 millones. En marzo de 2017, en tanto, las emisiones corporativas llegaron a u$s 365 millones y las soberanas y subsoberanas, sumaron u$s 652 millones.

La tendencia del último mes y medio también va en contra de lo ocurrido en enero de este año, cuando hubo emisiones internacionales de deuda por u$s 10.250 millones. De ese total, u$s 1250 millones correspondieron a las colocaciones corporativas de Genneia (reapertura de un bono por u$s 150 millones), Aysa (u$s 500 millones) y MSU (u$s 600 millones).

"No había salidas inminentes pero es llamativo que por primera vez desde 2015 febrero y marzo van a terminar sin lanzamientos de deuda. El mercado local está satisfaciendo las necesidades que no se cubren en el internacional", comentó Sebastián Maril, analista de Research for Traders.

En renta variable, dos compañías frenaron su salida al mercado internacional. La energética Genneia pospuso la decisión hasta la próxima asamblea de accionistas (aún sin fecha). Bioceres, dedicada a la biotecnología, también pospuso su debut en la plaza financiera local y neoyorquina debido al clima de volatilidad. La excepción fue Cablevisión, que se animó a iniciar su cotización en la Bolsa londinense.

En Wall Street, en cambio, las únicas firmas argentinas que se animaron a abrir su capital este año fueron Corporación América Airports, que recaudó u$s 485,7 millones, y Central Puerto, que percibió un ingreso de u$s 330 millones. Sin embargo, ambas mostraron caídas en los días posteriores a su salida.

Un trabajo realizado por MB Inversiones comparó la performance de cinco ADR argentinos en Wall Street durante sus primeros 20 días de cotización. Allí se ve claramente cómo cambió la predisposición para los emisores argentinos con el paso de los años. Grupo Supervielle, que salió a la Bolsa en 2016, ganó 9,8% en sus primeras 20 ruedas. Los papeles de Despegar y Loma Negra, que debutaron en 2017, avanzaron 25,1% y 16,3%, respectivamente. En cambio, Corporación América perdió 12,2% y Central Puerto apenas subió 4,8%.

"A la volatilidad de los mercados de acciones se sumó una suba de la tasa de interés internacional y del riesgo país en Argentina. Eso altera los planes de financiamiento tanto para el soberano como para los corporativos. Los bonos van a salir a una tasa mayor, hay un traslado del riesgo país a las emisiones privadas. Por otro lado, hay una prima de riesgo sobre las acciones argentinas porque hay cierta desconfianza, algo que se vio en las últimas aperturas de capital", sintetizó Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones. En la misma línea, Sebastián Maril agregó: "En bonos, los emisores argentinos tienen que entender que ya no van a volver las tasas [más convenientes] que pagaron quienes salieron en enero".

Más allá del momento de volatilidad que viven los mercados, Martínez Burzaco afirmó que es probable que las colocaciones de empresas nacionales se reactiven hacia abril o mayo, si el mercado percibe que Argentina vuelve a tener chances de ser recategorizada como emergente por MSCI.