Los dólares del Tesoro, pases y Letes, definiciones de la semana que empieza

Tras cuatro semanas de calma del dolar, la semana que empieza traerá algunos datos salientes para observar en los mercados financieros: el primero, es que desde el lunes se reducirá el monto de divisas que licita cada mediodía el Banco Central en el mercado mayorista por cuenta y orden del Tesoro; los otros dos son definiciones de tasa: la de pases, el martes, y la de Letes en dólares, el miércoles.

Otra definición podría llegar si se confirma la operación de un préstamo tipo repo por unos u$s 5000 millones que, según un cable de Bloomberg del viernes, el Banco Central estaba negociando con un conjunto de bancos extranjeros para darle más fuerza a la baja en el stock de Lebac –el próximo vencimiento, por unos $ 528.000 millones, es el 15 de agosto-.

Dólar

La rueda cambiaria de mañana será la primera en la que el BCRA subaste u$s 50 millones de los que obtuvo el Gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional destinados a financiar los gastos del Tesoro. En las últimas tres ruedas, había vendido u$s 75 millones; y anteriormente licitaba de a u$s 100 millones.

La reducción en esa subasta diaria fue definida desde el Ministerio de Hacienda. En la decisión pesó, por un lado, la declinante demanda de divisas en las licitaciones que venía haciendo el Central, en el marco de una nueva pax cambiaria con el dólar minorista estabilizado en torno a los $ 28 tras la corrida cambiaria de mayo y junio; por el otro, supuestamente, una menor necesidad de pesos para financiar el gasto.

El miércoles–la rueda en la que la licitación se redujo a u$s 75 millones- la cotización de la divisa mostró una ligera tendencia al alza, pero la suba de mitad de la semana se recortó completamente entre el jueves y el viernes, en parte moderada por un mayor ingreso de dólares y en parte por la suba de las tasas en el mercado secundario de Lebac.

El viernes, la divisa terminó a $ 27,29 en el mercado mayorista, a $ 28,05 en el promedio de entidades de la City porteña que informan sus cotizaciones al Central y a $ 27,80 en las pizarras del Banco Nación, que suele tener una de las cotizaciones más bajas.

En declaraciones radiales este fin de semana, el economista Orlando Ferreres dio por hecho que la reducción en el monto de las subastas generará una presión al alza. De todos modos, también se mostró convencido de que la eventual suba de los próximos días sería “mucho menor a un peso” y pronosticó que el dólar cerrará el año algo por encima de los $ 30, que es lo que vienen estimando otros analistas en las últimas ediciones de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central.

En el último REM, la proyección del dólar minorista para fin de agosto fue de $ 28,1, prácticamente el mismo nivel que tiene hoy.

Para el mercado, la menor demanda sobre el dólar hace que sea un buen momento para que el Gobierno comience a desarmar las subastas diarias y a “estirar” el dinero del acuerdo con el FMI.

Política monetaria

El martes, el Banco Central hará su anuncio –ahora mensual- con respecto a la tasa de referencia de la politica monetaria, que es la del centro del corredor de pases a siete días.

El comunicado del martes –el primero que llega después de un mes, ya que la entidad definió a principios de julio modificar la frecuencia de su decisión de tasa- tendrá una novedad importante: no sólo la definición se hará, por primera vez, por votación de los miembros del Comité respectivo sino que, además, se hará público cómo votó cada uno de ellos.

Las expectativas que dejaron las distintas encuestas apuntan todavía a que el Central mantendría la tasa de referencia en el 40%, para comenzar a bajarla gradualmente recién a partir de septiembre y llevarla a alrededor del 35% para fin de año.

Sin embargo, con la estabilidad en el mercado cambiario y un coro de voces de expertos que insisten en que las tasas tan elevadas son insostenibles a mediano plazo, el economista Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, vaticinó este fin de semana que las tasas (en referencia no sólo a la de pases) “van a comenzar a bajar” antes de fin de mes.

Letes

La otra definición financiera de la semana la tomará el Ministerio de Hacienda, que el miércoles cierra una nueva licitación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares.

Para la Lete que se licita (a 182 días, con vencimiento el 8 de febrero), el Gobierno volverá a usar un mecanismo que ya le permitió pagar tasas más bajas sin resignar volumen adjudicado: estableció un precio máximo (de u$s 982,13 por cada u$s 1000 de valor nominal) que representa un rendimiento mínimo garantizado equivalente a una tasa anual del 3,65% y dejó de lado la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo como máximo el mismo monto que en el tramo competitivo.

Después de haber llegado a convalidar hasta el 5,5% de rendimiento anual en dólares en lo más álgido de la corrida cambiaria, en las últimas licitaciones y gracias a este mecanismo, Hacienda pudo adjudicar Letes al 3,75%.