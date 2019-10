Los controles de cambios redujeron las ventas de dólares hasta su menor nivel en 31 meses

En el primer mes de vigencia del cepo cambiario, la oferta privada de billetes en el mercado oficial cayó un 71% y volvió a niveles de febrero de 2017.

Según datos del último Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el Banco Central (BCRA), el sector privado no financiero vendió u$s 678 millones en septiembre. Esto significó una disminución de 71% con respecto a los u$s 2343 millones que habían ofrecido en agosto.

La caída se incrementa hasta 80% si se compara con las ventas de julio, el punto más alto del año, cuando habían alcanzado u$s 3391 millones. Dichas ventas quintuplicaban a las del mes pasado.

Los u$s 678 millones vendidos en septiembre son los más bajos desde febrero de 2017. En aquel momento el sector privado había vendido u$s 608 millones. En los meses que siguieron de ese año, las ventas promedio subieron hasta u$s 1364 millones mensuales y en el resto del mandato de Mauricio Macri se mantuvieron por encima de esos valores. En 2018 el promedio mensual de ventas fue de u$s 1580 millones y en 2019 se dispararon hasta promediar u$s 3100 millones en los primeros 8 meses del año.

Para Martín Vauthier, de Eco Go, la menor oferta privada de dólares es un "daño colateral" del cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y los otros tipos de cambio que tienen valores más interesantes para quienes buscan desprenderse de sus divisas.

El atractivo de la brecha

"Se reduce la demanda de dólares para cobertura a través del mercado oficial porque, en cambio, se usan otros mecanismos y eso se ve en la ampliación de la brecha. A la vez, se genera una caída muy fuerte de las ventas de dólares en el mercado oficial. En un contexto de brecha, no hay muchos ahorristas ni inversores que vayan a vender en el mercado oficial si pueden hacerlo por mecanismos alternativos como MEP o contado con liquidación", explicó.

Su colega Gabriel Zelpo, de Seido, acordó: "Es lo que suele pasar cuando hay controles cambiarios. Cae la salida de dólares pero también baja el ingreso. Al principio suele tener un efecto positivo pero, eventualmente, empieza a perder efectividad porque cada vez entran menos y menos dólares. No solo por esta cuenta (capital y financiera) sino que después por servicios o bienes porque la gente decide exportar por otro país o directamente no exportar".

En el extremo opuesto de las operaciones, las compras de billetes al sector privado también disminuyeron luego de la puesta en marcha del cepo. La baja superó el 37% en el mes, ya que las adquisiciones pasaron de u$s 4762 millones en agosto a u$s 2969 millones.

Dado que la restricción de las ventas superó a la de las compras, el saldo neto de las operaciones del sector privado con billetes resultó comprador por u$s 2290 milones, un nivel similar al del mes previo.

Con respecto al futuro, y en tanto se mantenga la brecha, los analistas esperan que la oferta genuina de billetes siga en descenso. "Si hay incertidumbre sobre la situación cambiaria debido al contexto político y, además, una brecha que ofrece un tipo de cambio más alto para la venta, todo eso decanta en una menor oferta en billetes e inversión del portafolio", afirmó Vauthier.

Zelpo, en tanto, anticipó: "La dinámica de disminución de la entrada de dólares en este cepo cambiario puede ser más rápida que en el control que hubo entre 2012 y 2015 porque tenemos un aprendizaje relativamente reciente. Esto lleva a que las autoridades se muevan rápido para tratar de dar respuestas macroeconómicas que busquen solucionar la pérdida de confianza y el enorme déficit fiscal que la incentiva".