Los buenos resultados de Facebook dispararon sus acciones hasta un 12%

La red social más grande del mundo está creciendo a un ritmo excepcional, mientras que su fundador, Mark Zuckerberg, sigue pisando cabezas en el ranking de las personas más ricas del mundo.

Con suficiente peso para desafiar a Google como la empresa de internet más poderosa del mundo, Facebook anunció el miércoles que sus ingresos aumentaron un 52% en el cuarto trimestre de la mano de la publicidad móvil, que explicó el 80% de un total de u$s 5840 millones en ingresos - mucho más de lo que Yahoo genera en un año entero.

Los inversores tomaron nota de que la red social había roto sus propias marcas, al haber logrado por primera vez recaudar más de u$s 1000 millones en un trimestre. Las acciones de la compañía se dispararon ayer con fuerza hasta un 12%, con una suba de u$s 12,45 hasta los u$s 106,91.

Facebook es la única tecnológica de Wall Street en estar en terreno positivo este año, hasta ahora con un 2% arriba. La empresa cuenta con 1590 millones de usuarios que inician sesión en el servicio cada mes, sobre todo a través de teléfonos celulares y tabletas. Sólo durante el año pasado, los usuarios de la red social crecieron un 17%.

Esa expansión a su vez genera más beneficios, dando a Zuckerberg margen para invertir en el futuro de la compañía. En una llamada con inversores miércoles, el director ejecutivo pasó la mayor parte de su tiempo hablando de la realidad virtual, la inteligencia artificial y la conexión del resto del mundo a internet.

Si bien esas iniciativas no contribuirán de manera significativa durante años, están dirigidas a asegurar que más personas pongan a Facebook en el centro de sus vidas digitales.

Según consignó la agencia Bloomberg, los vendedores se están acercando a Facebook por su habilidad para conseguir anuncios bien orientados frente a los consumidores. El director de operaciones Sheryl Sandberg, dijo que 98 de los 100 principales anunciantes de Facebook también están ejecutando campañas en Instagram.

El millonario más joven

Tras la euforia con la que respondió el mercado a buenos resultados de Facebook, Zuckerberg se convirtió en la sexta persona más rica del mundo, desplazando a Larry Ellison, el CEO de Oracle. La fortuna del millonario más joven del Top 10 de los más ricos del mundo -tiene apenas 31 años- se incrementó u$s 4850 millones hasta los u$s 46.250 millones, unos u$s 2500 millones arriba de Ellison, que tiene una riqueza de u$s 43.600 millones.

En septiembre del año pasado, cuando Forbes publicó su tradicional lista de las 400 personas más ricas del mundo, Zuckerberg se convirtió por primera vez en una de las 10 personas más ricas de Estados Unidos. El empresario ahora está cuarto en la lista de los multimillonarios más importantes de ese país y es el sexto más acaudalado del mundo.

El creador de Facebook apareció en el ranking de Forbes en septiembre de 2009 con una fortuna de u$s 2000 millones, un poco más de dos años antes de que la empresa saliera a la bolsa en mayo de 2012. En diciembre del año pasado, dijo que donaría el 99% de sus acciones a la fundación Chan Zuckerberg Initiative.