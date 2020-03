Los bonos vuelven a hundirse y el riesgo país se dispara y se acerca a los 3400 puntos

No alcanzó. La sorpresiva decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) de recortar en 100 puntos básicos su tasa de interés, para llevarla al rango de 0% a 0,25%, no impidió un nuevo derrumbe generalizado de los mercados financieros internacionales. Y presionados por esta nueva jornada de fuertes retrocesos, los activos locales no detienen su caída. Tanto los bonos soberanos como las acciones de las compañías argentinas volvían a caer con fuerza este lunes, en el inicio de una semana para la que se anticipa alta volatilidad e incertidumbre.

Los bonos argentinos registran pérdidas significativas en todos los tramos de la curva. En lo que respecta a los bonos ley extranjera, estos evidencian descensos de hasta casi un 10%. El Global 2021 y Global 2022 caen 9,41% y 9,66% respectivamente. En el tramo medio, las caídas rondan el 8,59% para el Bonar 2026 y 8,31% para el Bonar 2036. Por su parte, en la parte más larga, los descensos alcanzan los 8,62% para el caso del bono centenario y 7,51% para el Bonar 2048.

Los bonos Globales caen entre 5,43% y 9,66%. Fuente: Bloomberg.

En el acumulado del mes, las caídas son todavía más estrepitosas. En la parte más corta de la curva, las perdidas alcanzan el 37% para el Global 2021 y 33% para el Global 2022. En la parte media los descensos promedian el 31% al igual que en el extremo mas largo de la curva con caídas de entre 29% y 31,2% Los bonos ley local acompañan la tendencia. Entre lo más destacado se encuentra el Bonar 2025 y el DICA, con caídas de 12,5% y 8,43%.

Los bonos en dólares bajo ley local también retrocedían con fuerza. Fuente: Bloomberg.

Los activos financieros globales siguen bajo presión, con los índices de Wall Street apuntando caídas mayores al 9%, lo que obligó a suspender las operaciones por 15 minutos, y con Europa registrando descensos superiores al 8%. La Fed bajó la tasa de interés al rango de 0-0,25% y aun así no logró calmar las ansiedades y temores entre los inversores.

Por su parte, el riesgo país se disparó un 9,2% y escaló así hasta los 3387 puntos. El índice que mide JP Morgan crecía a medida que el mercado se atemoriza ante los riesgos de que Alberto Fernández decrete cuarentena obligatoria en todo el pais, de igual manera en que se están implementando en otras partes del mundo.

Dada la debilidad económica que enfrenta el pais, tal medida podría ser severa y complicar todavía más la capacidad de recaudación de Argentina. En ese sentido, las chances de ver incumplimientos se agrava y que las expectativas de un acuerdo sobre la deuda se complique.

El S&P Merval también se hunde

La Bolsa porteña no escapaba a este escenario de fuertes pérdidas globales y también retrocedía con fuerza en el inicio de la semana. Caía un 8,3% tras los primeros negocios del lunes afectada por la aversión al riesgo global ante el temor a una recesión mundial por causa del coronavirus.

El índice bursátil líder S&P Merval operaba apenas por encima de las 26.000 unidades, luego de mejorar un leve 0,34% el viernes. Así, la plaza bursátil local acumula una caída de más de 25% en marzo y de unos 38% en lo que va del 2020.

Todas las acciones de las compañías locales operaban en rojo, tanto en la Bolsa local como en Wall Street. Se destacaban, entre las desmejoras, los papeles de la petrolera estatal YPF, que cedían 13% en Buenos Aires y 16,7% en Nueva York.