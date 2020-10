Los bonos vuelven a caer y el riesgo país se afianza por encima de los 1400 puntos

Ante la falta de confianza inversora hacia el Gobierno, continúa el desplome de bonos argentinos. La falta de un plan económico y la incertidumbre generan un contexto negativo para los papeles locales que acumulan perdidas mayores al 22% en todos los tramos de la curva de ley local y un promedio de baja del 18% para los bonos de Ley NY. Las tasas siguen desplazándose al alza y el Riesgo País mantiene la tendencia a la suba.

Los inversores no logran anclar expectativas positivas y sigue preocupando el deterioro económico exacerbado por la falta de un plan económico y deterioro financiero, potenciado por la suba del dólar y la ampliación de la brecha cambiaria.

Tras un arranque complicado, los bonos de ley Nueva York achicaron la baja. Sin embargo, evidencian pérdidas del 1,19% en el caso del Global 2029 y de 0,67 por ciento para el Global 2030. En tanto, la parte media pierde 0,7% en el caso del Global 20385 y 0,81% en el caso del bono a 2038. Por último, en el extremo más largo las pérdidas se ubican en el orden del 0,81% y 0,67 por ciento para el Global 2041 y 2046.

En el acumulado del último mes, los bonos cayeron hasta 19% en la parte corta, 20% en la parte media y 18% en la parte más larga. En ese sentido, la curva continúa invirtiéndose y desplazándose al alza con rendimientos del 15,7% en la parte corta, 14,9% en la media y 13,9% en la parte larga, representando así una curva invertida, evidenciando síntomas de debilidad, incertidumbre y desconfianza.

La misma dinámica negativa se observa en la mayoría de bonos de ley local. El títulos a 2029 cae 0,95%, mientras que el que data a 2030 es el único que cotiza en verde, con un alza del 1,01%. La parte media, en tanto, asimila pérdidas del 0,78% y 2,06 por ciento. Por último, el activo de la parte más larga registra una merma del 2,12%.

De esta manera, en el último mes las caídas son abultadas y alarmantes. Los bonos más cortos pierden hasta 23%, la parte media cae 25% y la larga hasta 27%. Este deterioro hizo que los bonos rindan 16% en la parte corta y 14,7% en la parte más larga, desplazándose al alza e invirtiéndose, reflejando síntomas de incertidumbre y debilidad al igual que en la deuda de ley NY.

En línea a una menor presión hacia los bonos desde que inició la rueda, el alza del riesgo país desacelera pero avanza 1,1%, o bien 16 puntos básicos, hasta los 1418 puntos. El desempeño del índice elaborado por JP Morgan tiene un fuerte componente al alza y ya acumula una suba mayor al 31% desde que el Gobierno finalizó el proceso de reestructuración de la deuda, tanto externa como local.

Sin un plan, Argentina sufre más

Los bonos locales son, a nivel global, los que más están sufriendo la crisis ya que no se observa un deterioro tan grande de los bonos a nivel mundo en el último tiempo. La dinámica de la deuda es alarmante y las probabilidades de default siguen siendo elevadas.

Alejandro Kowalczuk, head de Asset Management de Argenfunds sostuvo que hoy en Argentina, un Global 2030 rinde 15,76% versus comparables CCC como Angola o el Congo que rinden 11,88% y 12,82% respectivamente, porque se pone en duda su capacidad de pago y algunos vuelven también a dudar sobre la "voluntad de pago".

"Pese a la reestructuración de deuda, vuelve a estar en duda la capacidad de pago, porque la contracara de seguir manteniendo un nivel de déficit elevado (6% para el 2021) será más endeudamiento, por lo que cuando volvamos que tener que hacer frente a pagos significativos de compromisos en dólares (2025), no habrá recursos para afrontarlos, ni interés en el mercado por rollear los vencimientos", señaló.

En este sentido, planteó que post-cuarentena "no se crecerá lo suficiente para recuperar los niveles de ingresos y tampoco se recortarán gastos en la medida necesaria. Y a esto hoy debemos sumarle que algunos inversores ponen nuevamente en duda la "voluntad de pago" dada una serie de eventos que afectan la propiedad privada, por ejemplo, proyectos de expropiación, no resolución de toma de tierras y el hecho de establecer impuestos sobre impuestos ya existentes".

Por otro lado, la falta de un plan económico y la suba del dólar siguen generando un escenario de pesimismo en el mercado de bonos y de acciones local.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que“aún con las restricciones impuestas a mediados de septiembre, y los pequeños incentivos que llegaron una semana después, el BCRA continúa desprendiéndose de reservas para mantener el nivel del tipo de cambio".

"Si bien había conseguido terminar el martes con un saldo positivo de u$s 10 millones, el ente vendió cerca de u$s 40 millones en la rueda de ayer. De esta manera, acumula un saldo neto negativo superior au$s 400 millones en lo que va del mes -con ventas a un ritmo promedio diario de u$s 54 millones-. Las reservas de libre disponibilidad, en este contexto, se encuentran en niveles críticos y vuelven necesaria una respuesta integral de política económica”, advirtieron.