Los bonos subieron hasta 7,5% y el riesgo país cayó debajo de los 2700 puntos

A menos de cinco días para que venza el plazo para evitar el default, los bonos argentinos volvieron a operar al alza. Hay expectativa entre los inversores con una continuidad en las conversaciones entre acreedores y el Gobierno y con chances de que las puntas entre ambos se hayan acortado. Todos los tramos de la curva soberana en dólares de ley internacional operaron con subas mayores al 3,5%.

Los bonos argentinos extendieron la buena racha observada sobre el cierre de la semana pasada, en el que se habían observado subas de hasta 9%. Ese avance del viernes continuaron este lunes.

La parte corta de la curva soberana registró avances de más de 4%. El Global 2021 subió un 4,06% mientras que el Global 2022 y Global 2023 rebotaron 4,03% y 4,22% respectivamente.

La misma sintonía positiva se observó en los bonos de la parte media con el Bonar 2026 avanzando un 5,61%, el bono con vencimiento a 2027 y 2028 cerraron con subas de 5,83% y 6,03% respectivamente.

Mirá también Acciones argentinas se dispararon hasta 10% Los papeles de las compañías argentinas crecieron con fuerza tanto en Buenos Aires como en Nueva York, en el inicio de una semana clave para la reestructuración de la deuda.

En el extremo más largo de la curva, los bonos a 2046 y 2048 subieron 3,58% y 3,70% respectivamente. Por último, el bono Centenario trepó un 4,32%.

También operaron al alza este lunes los títulos en dólares emitidos bajo legislación local. Allí las mejoras fueron de entre 4,9% y 7,5%, y estuvieron lideradas por el Bonar 2024 (AY24D) y seguidas por el Discount, que trepó 6,5%.

De esta manera, la caída de los bonos permitía que el riesgo país también apunte a la baja. El indicador que mide JP Morgan retrocedía 143 puntos (5%) respecto del cierre previo y abre la semana en niveles de 2694 puntos.

Las conversaciones entre los acreedores y el Gobierno continúan y hay una mayor disposición de ambos lados para llegar a un acuerdo. Aun así, los tiempos corren en contra para que se llegue a un acuerdo final ya que solo quedan cuatro días.

Si el 22 de mayo no se llega a un acuerdo y el Gobierno decide no pagar el vencimiento de intereses de bonos globales por un total de u$s 503 millones, Argentina entraría en default por novena vez en su historia. Ello no implica que las conversaciones se detengan en ese momento y se espera que las mismas continúen incluso habiendo caído en default.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que, a poco de conocerse los resultados de la reestructuración de la deuda, ya no hay mucho margen para errores.

“El mercado lo sabe y reacciona en consecuencia, buscando anticiparse. Pero las probabilidades de lo que puede ocurrir están repartidas y la cautela gana espacio en algunas carteras de inversión. Oficialmente hay poca información, y el humor sobre la probabilidad de un acuerdo va y viene, dependiendo del rumor del día. En lo único que parece existir 100% de coincidencia es en que no hay mucho más tiempo si no existe una nueva oferta que acerque las posiciones”, comentaron.

Para los especialistas de PPI, en esta coyuntura, y hasta tanto no existan noticias concretas que terminen de definir cuál será la realidad dentro de una semana, los bonos podrán tener movimientos bruscos, entre el nivel de u$s 45 a u$s 47 (se estima que ese es el valor que podría llegar a tener una nueva propuesta) y la zona de los u$s 20, valor al que se caería de no haber acuerdo.

“Si Argentina entra en incumplimiento de pago sin un acuerdo, las reglas del juego no cambian. Sin duda, se activarán los Credit Default Swaps (CDS), pero de todos modos se activarán una vez que se anuncie la reestructuración, ya que marcará una alteración de las obligaciones originales. Pero de todos modos, esto no va a descarrilar las negociaciones. Aunque en ese escenario, los bonos pueden ser acelerados, donde los tenedores podrían exigir que todas las obligaciones se paguen de inmediato en su totalidad. Al mismo tiempo se podrían activar las cláusulas de cross default. Sin embargo, se cree que los tenedores no acelerarán los activos si están en medio de una negociación”, explicaron.