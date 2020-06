Los bonos subieron hasta 6% y vuelve a caer el riesgo país

Los bonos argentinos comenzaron una nueva semana con la mirada puesta en el futuro de las negociaciones sobre la deuda Los inversores apuestan a que finalmente el Gobierno y acreedores llegarán a un acuerdo, haciendo que la renta fija continúe en el sendero positivo. Los bonos acumulan subas de más de 50% en el último mes.

Según trascendió la semana pasada, las puntas entre los acreedores y el Gobierno se acortaron de frente a la negociación de la deuda externa. Esto entusiasmó a los inversores, haciendo que la renta fija muestre una buena dinámica. A comienzo de semana el optimismo se mantuvo y eso se reflejó en los distintos tramos de la curva soberana argentina de ley internacional.

Los bonos globales operaron al alza, con el Global 2021, Global 2022 y Global 2023 anotando subas respectivas de 0,22%, 0,16% y 0,26%. En el tramo medio de la curva, los bonos registraron subas mayores, de 2,45% para el bono a 2027 y 1,95% para el Bonar 2028. Mientras que en el extremo más largo, los bonos subieron 0,56% en el caso del Bonar 2046 y 1,02% para el Centenario.

En la curva ley local también se registraron avances a comienzo de semana. El Bonar 2024 subió 4,6% mientras que el Bonar 2020 avanzó un 3,9%. El DICA, por su parte, ganó un 2,9%, mientras que el Bonar 2037 (AA37) y el Par treparon 6,6% y 6,1% respectivamente y lideraron los avances.

El riesgo país arrancó la semana con una leve caída de 12 puntos (-0,5%) y descendió hasta los 2622 puntos básicos.

Las puntas más cerca

A fines de la semana pasada se supo que el Gobierno mejoró la oferta inicial a los acreedores haciendo que la misma se acerque a niveles de u$s 45 a u$s 47 de valor presente de los bonos. Sin embargo, dicha propuesta no fue formalmente presentada ante la SEC. A cambio, los acreedores propusieron una oferta que se acerca a niveles de u$s 52 a u$s 55 de valor presente neto. Es decir, las puntas fueron desde u$s 32 del Gobierno hacia u$s 47 actual y los acreedores fueron desde u$s 62 hasta u$s 55 actualmente.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la proyección apunta a que cerrar un "acuerdo" exitoso debería traducirse en que ambas ofertas se ubiquen en alrededor de u$s 50.

“Es buen dato que esté ahora dispuesto a discutir algún endulzante, como un nuevo cupón de PBI. Pero se deberá lograr que esta vez los acreedores le den valor y no pase como en 2005. Las cotizaciones de la curva siguen el ritmo de la reestructuración. Cualquier nueva novedad de las negociaciones, que se sigue jugando más en el terreno político que en el económico, tiene impacto sobre los precios de los bonos. De hecho, hoy el mercado considera -en los precios- que la probabilidad de un buen acuerdo se mantiene abierta (y cerca). Por algo las paridades logran sostenerse en la zona de 35% a 40% en promedio, por arriba de los 25% a 30% de principios de mayo”, señalaron.

Para Juan Pablo Vera, jefe de operaciones de Tavelli y Cia, los precios de los bonos en dólares indican que habrá arreglo, y que el mismo llegará más temprano que tarde.

“Los números entre las propuestas de los acreedores dadas a conocer y la de Argentina no están tan cerca como los deseos y apuestas del mercado. En palabras de Guzmán ´aún estamos lejos´. Esta semana vence un nuevo plazo de finalización de la oferta, y ya se cree será nuevamente prorrogada. El peor escenario para los precios de los bonos es extender en el tiempo la negociación, lo cual redundará seguramente en intercambio de acusaciones. No olvidemos que los precios descuentan un final feliz. Sin embargo, creemos que en el transcurso de la semana nuestro Gobierno debería poner sobre la mesa una nueva oferta. Los precios de ambas curvas festejaron por adelantado con subas del orden del 10%”, dijo Vera.