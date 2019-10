Los bonos soberanos tienen descontado en su precio una quita de al menos el 40%

Tras el reperfilamiento, los bonos se hundieron hasta valores propios de un default, sin embargo, el candidato con más chances de ser presidente según las PASO, Alberto Fernández, dijo que su intención es cumplir con los compromisos de deuda y provoicó un rebote de los títulos. Igualmente, un rendimiento en dólares de 200%, la TIR de uno de los títulos más cortos como el Bonar 20, da cuenta de que todavía no volvió la confianza, incluso, manifiesta que los bonos tienen descontada una quita de capital.

Allí es donde radica la posibilidad, aunque muy arriesgada, de realizar una inversión atractiva, dado que tanto el Gobierno como el Frente de Todos indicaron que la idea es renegociar deuda sin quita. Los bonos, según cálculos de la City, tienen implícito un recorte de capital de entre 40% y 70%. De ser menor o nula, le dejaría bastante margen de ganancia a quien tome posiciones en estos valores.

Al momento de calcular cuánto del escenario futuro está asimilado en precios, cada especialista tiene su fórmula, debido a que el abanico de posibilidades que se abre es enorme, varía entre todos los porcentaje posibles de descuento y de distintos plazos y formas de pagar capital o intereses.

En el caso de InvertirOnline.com, el gerente de Asesoramiento Financiero, José Ignacio Bano, explicó: “Antes que nada es importante aclarar que la renegociación de la deuda podría adoptar muchas formas. Nosotros hicimos el caso sencillo que es suponer la misma estructura de pagos y el mismo interés sobre el capital. Lo único que cambia es el capital que te devuelve, por lo tanto calculamos la quita”.

Bajo ese formato, el Bonar 20 descuenta una quita del 66%, el Bonar 2024 un 72% y en el caso del Discount con legislación local del 58%. “Tomando el Bonar 24 suponemos que ya, antes que pague el próximo cupón en noviembre, tendríamos la quita. Para ese bono, necesitás una quita de 72% del capital para que la TIR sea igual al interés nominal”, detalló Bano.

En tanto, Martin Saud, senior Trader en Balanz, sostuvo que manejan un escenario de descuento que va entre el 40% y el 50%: “Hoy los precios de los bonos están descontando una quita, pero con una negociación que me parece va a ser mucho más difícil que lo que todos estamos creyendo. No sé si el FMI va a ser tan amigable con Alberto Fernández para reestructurar y no creo que te deje hacer un acuerdo si no llegas a un nivel de arreglo en el cual tu deuda es casi 100% sustentable en el largo plazo”.

No obstante, Bano y Saud señalaron que con este panorama los bonos están en valores atractivos, aunque siempre que el inversor que los elija sepa el alto riesgo que asume. Es que si la quita resulta inferior a lo esperado, habrá ganancias significativas.

“Creo que va a ser menor, por eso veo oportunidades”, expresó el el gerente de Asesoramiento Financiero de InvertirOnline.com.

Nicolás Chiesa, director de sales y trading de Portfolio Personal, era más optimista al respecto semanas atrás; calculó que los bonos tienen en precios una quita de 40% y destacó que llegó a ser de 55%, momento en el que sí estaba más convencido de “entrar” en renta fija local: “Llegaron a pricear una quita de alrededor del 55%, quizás un poco más, pero tuvieron un rally. En aquel momento realmente iba a ser una oportunidad, era para entrar sin dudarlo. Hoy, con una quita estimada en 40% ya me cuesta un poco más tomar la decisión”.

Para referirse al reperfilamiento, Fernández mencionó la negociación que llevó adelante Uruguay, que no implicó una quita de capital sino un estiramiento de los plazos. De este argumento se alimentaron las esperanzas de los bonistas, entusiasmo que derivó en el rebote mencionado por Chiesa. Sin embargo, también existe el temor de que se haya tratado tan solo de una promesa de campaña y que, por lo tanto, la cita uruguaya se desvanezca cuando sea Gobierno.