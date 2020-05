Los bonos se toman un respiro tras las fuertes alzas y el riesgo país vuelve a subir

A tres días para que Argentina pueda evitar el default y logre un acuerdo con los acreedores, los bonos argentinos operan a la baja. Los principales papeles caen luego de que ayer registraron avances de hasta 7,5% con la expectativa positiva de que el Gobierno y los acreedores lleguen finalmente a un acuerdo para evitar el noveno default de la historia argentina.

Los bonos de legislación extranjera operan con ligeras bajas el martes, tras un avance importante registrado el lunes y el viernes pasado. Los bonos en la parte corta de la curva recortan posiciones con ciadas de 0,6%.

El Global 2021 cae 0,65% mientras que el Global 2022 retrocede 0,3%. El Global 2023 sube apenas 0,3%. En la parte media de la curva, el bono con vencimiento a 2027 cae 0,36%, similar a la baja de 0,5% del Bonar 2028.

En la parte más larga de la curva, los bonos muestran caídas más importantes. El Bonar 2046 retrocede un 0,8% mientras que el Bonar 2048 pierde 1,75%. El bono centenario registra una baja de 1,95% el martes.

El riesgo país abre la rueda en 2724 puntos, tras haber mostrado un retroceso ayer de 143 puntos (-5%) respecto del cierre del viernes. De esta forma el indicador avanzaba 1,1% en el arranque.

Las conversaciones entre los acreedores y el Gobierno continúan y hay una mayor disposición de ambos lados para llegar a un acuerdo. Aun así, los tiempos corren en contra para que se llegue a un acuerdo final ya que solo quedan cuatro días. Si el 22 de mayo no se llega a un acuerdo y el Gobierno decide no pagar el vencimiento de intereses de bonos globales por un total de u$s 503 millones, Argentina entraría en default por novena vez en su historia. Ello no implica que las conversaciones se detengan en ese momento y se espera que las mismas continúen incluso habiendo caído en cesación de pagos.

Los analistas de Delphos Invetsment señalaron que, teniendo en cuenta una tasa de salida del 10% anual para cada una de las propuestas, incluyendo la realizada por Argentina, las "puntas" indicarían que la postura de los fondos se encuentra en la zona de u$s 58 y u$s 60 contra los u$s 40 ofrecidos por el país.

“Por el momento, todo indica que el acuerdo está más cerca, sin embargo, el objetivo de un acuerdo antes del viernes 22 parece quedar lejano, por lo que posiblemente se continúe negociando aún con el no pago del vencimiento durante algunas semanas. Hasta ahora, trascendió que el Gobierno podría estirarse hasta la zona de u$s 47 a u$s 48 por lo que podemos simplificar afirmando que la diferencia se encuentra en torno a u$s 10", estimaron.

Sin embargo, subrayaron que "el principal problema radica en que los bonistas se encuentran cerca de su piso teórico, por lo que el esfuerzo deberá hacerlo el Gobierno, poniendo en jaque algunos principios de sostenibilidad".

"En este marco, los bonos siguen elevando la probabilidad de arreglo basados en señales claras al respecto. La zona de 40% de paridad podría ser un objetivo razonable si se siguen sumando evidencias de una negociación productiva”, dijeron.