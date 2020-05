Los bonos se recuperaron gracias a negociaciones para evitar un default duro

Con la importante recuperación de los bonos en las últimas semanas, las paridades de los bonos lograron ubicarse nuevamente en niveles de 33% en promedio. Estas habían tocado valores muy bajos recientemente, en torno al 22% y 25%, lo que reflejaba una solución al tema de la deuda externa extremadamente dificultoso. Pese a haber mejorado, las paridades siguen estando muy bajas aunque dicha recuperación abre paso a pensar que el mercado ve que habrá finalmente un acuerdo entre el Gobierno y acreedores que evite un default duro y total de la deuda.

Tanto los bonos de ley local como de ley extranjera mostraron una recuperación del 25% en las últimas semanas, lo que permitió que las paridades de la renta fija se ubique en niveles superiores. En lo que respecta a ley local, el Bonar 2020 opera con paridades de 30% mientras que el Bonar 2024 muestra una paridad del 32%, similar al DICA que registra una paridad del 31%. El PARA se encuentra más retrasado con 29%.

En lo que respecta a la deuda ley internacional, se observan que los bonos globales entre 2021 y 2023 operan con paridades en torno al 38%. En la parte media de la curva, los bonos entre 2026 y 2028 registran paridades del 34% al 35%. Finalmente, en el extremo mas largo, las paridades se ubican en 33% para el Bonar 2046, 30% para el Bonar 2048 y 32% para el Centenario. El DICY por su parte es el bono con una paridad más alta, del 44%.

Con las paridades operando en niveles de 35% y 39% implica que las mismas se encuentran en niveles mejores respecto de lo que se registraba semanas atrás cuando toda la curva operaba con paridades debajo de 30%.

Mirá también Cronista FastFoward: momentos determinantes para la deuda argentina Hay un mayor entendimiento entre acreedores y el Gobierno pero igual la Argentina ingresó en su noveno default de su historia. El deterioro de las cuentas del BCRA preocupa a inversores. Por JULIÁN YOSOVITCH

Nicolas Max, Head de Asset Management de Criteria afirmó que los precios de los bonos comenzaron a incorporar un posible escenario de arreglo gracias a que, en los últimos días se dejó traslucir una mejor predisposición del Gobierno para negociar, y se transaparentaron las propuestas de los acreedores.

“Si pensamos que los bonos se mueven en un rango en el que niveles de u$s 20 implican un contexto de default y u$s 50 un escenario de arreglo, actualmente los bonos comenzaron a incorporar una mayor probabilidad de éxito en la negociación.”

Max explica que esta las propuestas, calculadas con una exit yield del 12% colocan a las mismas cerca del 52% al 53% de valor presente neto (dependiendo de cómo se tomen los intereses corridos).

“La oferta inicial del Gobierno hacia que el valor presente de su propuesta se ubique en niveles más cercanos a 32%. Esto implica que aún hay u$s 20 de diferencia, lo que no es poco. Desde ahora habrá que ver cuál es la real predisposición de las dos partes en acercar posiciones que todavía están un alejadas. De todos modos, los bonos empezaron a pricear como piso la primera propuesta original del gobierno y desde allí la probabilidad de acuerdo en niveles en una zona media entre las dos puntas”, comentó Max.

Con una visión similar, Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital remarca que actualmente los bonos están incorporando mayores chances de que se de un contexto de arreglo entre el Gobierno y acreedores.

“Tomando la oferta original, hace 2 semanas los bonos valían en torno al u$s 26 de valor presente, descontado al 14%. Desde allí se recuperaron los bonos un 30% y los títulos operan en promedio en una zona de valor presente de u$s 36 calculado al 11%. Incluso el tramo corto se acerca a u$s 40. Dicho esto, mi impresión es que el mercado está comprando la idea de que el acuerdo se dará en una zona superior a u$s 50, algo más que a mitad de camino entre la oferta inicial (u$s 40 al 10%) y la contrapropuesta de los fondos (u$s 58 a u$s 60 al 10%)”, señaló Persichini.

Los riesgos de default se mantienen

Si bien la recuperación actual de los bonos es auspiciosa para pensar en que el Gobierno puede llegar a un acuerdo con los acreedores, el riesgo de default se mantiene. De hecho se cree que el país ingresará formalmente en default el próximo viernes al no pagar el vencimiento de deuda por u$s 503 millones de los bonos globales que vencían el 22 de abril pasado y en el cual el Gobierno se tomó la atribución de tomarse los 30 dias de plazo de gracia. Si el viernes no paga, el país ingresaría en default por novena vez en su historia. El retroceso de los bonos de ayer comenzaron a incorporar ese riesgo aunque aún las paridades se muestran en niveles de que tarde o temprano se llegará a un acuerdo.

Juan Manuel Franco Grupo SBS economista de Grupo SBS confirma que las paridades de los bonos argentinos vienen mejorando hace algunas ruedas principalmente por el cambio en el tono de las conversaciones entre los acreedores y el gobierno, con este último mostrándose abierto a recibir contraofertas y a analizarlas, lo que fue bien recibido por el mercado. aun así, advierte que el default sigue siendo un escenario probable.

“Hay que considerar que había espacio para mejorar la oferta inicial del gobierno sin afectar la sostenibilidad de la deuda, lo que se evidenció con el propio gobierno solicitando a los acreedores que presentaran alternativas. El escenario de default sigue siendo muy probable, pero al estar ahora en el medio de las negociaciones pierde un poco de sentido para los acreedores ir hacia un litigio directamente, por lo que probablemente ambas partes traten de llegar a un punto medio que satisfaga las pretensiones de cada uno”, explicó.

La diferencia con los acreedores se achicó

De un lado y del otro de la mesa coinciden que la decisión de evitar (o no) el default es 100% político. Se han logrado avances para que las propuestas del Gobierno y de los acreedores acerquen y que ello permita un arreglo final. Sin embargo, la diferencia se cree que aun se ubica en torno a u$s 10 de valor presente neto de los bonos. Si bien resulta una diferencia corta, aun puede ser muy larga.

Los analistas de Delphos agregan que la decisión en relación al arreglo de la deuda será 100% política y el futuro del default dependerá de si el Gobierno busca que la propuesta se acerque a nieveles de u$s 55 o se mantenga más cercana a u$s 50.

“Si la mejora en la propuesta del gobierno se acerca pero no supera los u$s 50, entonces el gobierno se enfrentaría a una mayor adhesión a su propuesta de canje de deuda pero no evitaría el default ya que estimamos que no se alcanzarían las cifras necesarias para activar las CACS. Si la oferta se aproxima a los u$s 55, entonces podría lograrse el anhelado consenso con acreedores y por ende llegar al mejor puerto posible”, afirmaron.

Además, desde la consultora resaltaron que de nada serviría un canje con 50% de adhesión, ya que de todas maneras caerías en default. Sin embargo, agregaron que en este marco, los bonos siguen elevando la probabilidad de arreglo basados en señales claras al respecto y que la zona de 40% de paridad podría ser un objetivo razonable si se siguen sumando evidencias de una negociación productiva.

“Creemos que de los supuestos u$s 10 de diferencia actual, la mayor parte tendrá que ser puesta por el gobierno. La clave pasará por definir si es que existe la voluntad política para mejorar la propuesta hasta dicho nivel y evitar el default. Por lo tanto, las puntas están muy cerca, pero todavía lejos y los últimos u$s 10 de diferencia van a requerir una negociación del más alto nivel. A su vez, las puntas están tan cerca que parece ridículo un default por una diferencia económica de esa magnitud. Pero la mayor parte la tendrá que poner Argentina, lo que obliga a una decisión política del más alto nivel”, comentaron.