Los bonos se recuperan y ven valor en la parte larga de la curva si hay acuerdo con el FMI

En línea con la buena dinámica de las acciones globales, los bonos argentinos evidencian subas a comienzo de la semana. Pese a esta recuperación, la deuda sigue operando con elevadas tasas de interés y la curva local permanece invertida, evidenciando una fuerte desconfianza de los inversores para con los bonos. en el acumulado del mes, todos los tramos de la curva siguen mostrando números en rojo. Los adrs mostraban números mixtos y el S&P Merval mostraba un leve avance.

Las acciones en Wall Street abren al alza el lunes, alentados por los inicios de vacunación a nivel global. El mercado espera con una vuelta a la normalidad económica gracias al proceso de vacunación y a las posibles aprobaciones de la vacuna de Pfizer en el corto plazo en EE.UU. De esta manera, el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq operan en verde el lunes, ganando 0,72%, 0,7% y 0,51% respectivamente.

En lo que va del año, los tres índices muestran fuertes subas, con ganancias de 15,5% para el Dow Jones y el S&P500 mientras que tecnológico avanza un 42% en lo que va de 2020.

En este contexto global, los bonos acompañan la dinámica alcista de los mercados internacionales y también abren al alza la semana. Todos los tramos de la curva abren al alza el lunes y acumulan ganancias de hasta 6,5% en los últimos 5 días.

Los bonos más cortos de la curva, el Global 2029 y Global 2030 operan en verde el lunes ganando 0,8% y 1,025 respectivamente. La parte media de la curva, con los bonos a 2035 y 2038 suman 1,03% y 1,2%. Finalmente, en el extremo mas largo de la curva se ven subas de 1,13% y 1,7% para los bonos a 2041 y 2046.

Aun así, y pese a la recuperación reciente, los bonos siguen operando con tasas muy elevadas dado el contexto de tasas de interés global. La curva opera de forma invertida con tasas de 15,5% en la parte corta y de 14,1% en la parte más larga, lo cual refleja incertidumbre del mercado para con la deuda argentina.

En este escenario, el riesgo país se mantiene cercano a los 1400 puntos y opera en 1396 puntos, lo cual es un 32% por encima de los niveles alcanzados posterior al canje de deuda llevado a cabo en septiembre pasado.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que aun las miradas del mercado se mantienen principalmente en las negociaciones con el FMI y en la magnitud de la recuperación económica del año entrante.

“No hay dudas de que un acuerdo con el fondo (no esperamos que llegue antes de febrero, aunque abril sería la fecha límite) vendría de la mano de un mayor esfuerzo fiscal que mejoraría la capacidad de pago futura. De todos modos, asumiendo que es un año electoral, es difícil imaginarse un gran ajuste. En este marco, una mejora en las perspectivas de mercado será fundamental para estabilizar la economía. En línea con las expectativas, se mueven las curvas de rendimientos de los bonos soberanos en dólares, que se mantienen significativamente altas”, detallaron.

Rodrigo Benitez, economista jefe de Quinquela Fondos explicó que “si un inversor considera que el proceso de negociación con el FMI va a ser exitoso y que de allí surgirá un programa consistente, los actuales valores de los bonos implican una oportunidad de ganancia de capital elevada. A manera de ejemplo, si el rendimiento de los bonos regresara al andarivel del 12%, la mejora en el precio promedio de los bonos sería del 25%”, afirmó.

Bajas paridades de los bonos

Dado el reciente castigo, los bonos argentinos operan con bajas paridades, del orden del 40%. Hoy las paridades de los bonos con calificación CCC se encuentran en torno al 60% y 80%. Los bonos con calificación B operan con tasas de 90% al 110% mientras que el resto de los bonos investment grade, BBB y A operan con paridades superiores al 100% Visto de esta manera, los bonos argentinos se encuentran muy apartados de la actualidad de la renta fija a nivel global no solo por la tasa con la que operan sino también por la paridad de los mismos.

A nivel mundial, los bonos grado de inversión rinden menos del 2%, los de grado especulativo rinden entre 4% y 5% mientras que los bonos de mercados emergentes de alto rendimiento operan con tasas que van desde el 6,5% al 8%. Argentina rinde 16%, es decir, el doble de lo que rinden los bonos más riesgosos del planeta.

En este escenario, desde PPI ven valor en los bonos más largos para aprovechar una potencial compresión de spreads y normalización de sus paridades

“Está claro que los cupones insignificantes que pagan los bonos soberanos en dólares sus primeros meses de vida, no motivan a los inversores a asumir el riesgo argentino. Los mismos han preferido títulos corporativos o provinciales reestructurados que ofrecen un carry mucho mayor con paridades más elevadas. Acá, aparecen ciertas oportunidades de compra en los soberanos, con preferencia en los Globales 2038 y 2041 (GD38 y GD4). Teniendo mejores clausulas legales y Tires del 16% al 14,5%, su atractivo potencial debido a sus bajas paridades (38%) generan inclinación a estos títulos, más aún si los comparamos con rendimientos de otros emergentes “High Yield” con calificaciones de riesgo similares a Argentina”, dijeron.

Federico Pérez, gerente de Inversiones de Mariva Fondos señala que existe potencial para los bonos argentinos, dado el contexto global y un potencial acuerdo con el FMI.

“El escenario para los mercados emergentes en un mundo de pos-pandemia luce favorable y en ese sentido, si Argentina lograra mostrar un giro hacia la ortodoxia de la economía, junto con un acuerdo con el FMI, sus bonos podrán comprimir rápidamente”, afirmó. A su vez, el gerente de inversiones de Mariva Fondos entiende que los bonos hard dólar son los de mayor potencial hacia adelante.

“En donde más vemos valor es en los bonos soberanos hard dólar. Los globales 2030 y 2035 son los que más nos gustan. Nuestro fondo MAF Renta tiene gran posición en esos bonos. También vemos valor en bonos corporativos locales, los cuales llevamos a cabo estrategias de inversión en dichos productos en el fondo MAF Mix 2. A nivel general, creo que el punto de entrada es bueno como para poder ir armando posición”, dijo.