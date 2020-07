Los bonos se mantuvieron firmes y el riesgo país cayó a su nivel más bajo en cuatro meses

El mercado continúa acomodándose tras el shock de optimismo que provocó la última oferta del Gobierno a los acreedores para reestructurar la deuda. Superada la euforia inicial, los inversores volvieron a adoptar una posición de mayor cautela este miércoles y dejaron mayoría de subas entre los bonos soberanos en dólares y una tendencia mixta para las acciones de las compañías locales.

Entre los títulos en dólares emitidos bajo ley extranjera las mejoras oscilaron entre 0,58% y 1,54%, lo que provocó un nuevo descenso del riesgo país. El índice que mide JP Morgan cedió 21 unidades y cayó así a su nivel más bajo en cuatro meses.

El riesgo país cayó a su nivel más bajo en cuatro meses. Fuente: Rava.

Distinto fue el panorama, en cambio, para los bonos en dólares que operan bajo legislación local. Tras haber acumulado significativas subas entre el lunes y martes, luego de que el Gobierno ratificara el domingo su intención de dar tratamiento igualitario respecto a la deuda ley Nueva York, dejaron leves correcciones, de hasta 0,26%.

Sin embargo, sobre el final de la rueda, un comunicado conjunto firmado por Ad Hoc y Exchange, dos de los principales grupos de acreedores de la deuda argentina, encendió una luz de alarma, o al menos moderó las expectativas del mercado. Es que si bien consideraron que la última oferta de reestructuración de deuda de la Argentina “es un paso en la dirección correcta”, también indicaron que dicha propuesta “no alcanza para que pueda ser apoyada por los acreedores más importantes”.

“Ni el Grupo Ad Hoc ni el Grupo Exchange fueron consultados sobre los términos de la propuesta. Como consecuencia, la propuesta no refleja el aporte vitalmente necesario de los grupos de acreedores más grandes de Argentina para entregar una reestructuración de la deuda exitosa”, indicaron los grupos en la misiva.

Consultado respecto al impacto que tendrá este impasse en los precios de los activos locales, Adrián Yarde Buller, economista jefe del Grupo SBS, expresó: “El comunicado está dentro de lo que esperábamos y no lo interpretaría como una señal de que el canje vaya a fracasar. Los acreedores mostraron un tono constructivo y pidieron una última ronda de negociaciones antes de aceptar, algo lógico considerando que Argentina ya formalizó la oferta por lo que no tiene sentido apurarse si pueden buscar alguna mejora de último minuto. La distancia entre las partes sigue siendo acotada y el acuerdo parece el resultado más probable”.

Por su parte, Sebastián Maril, de Research for Traders, puso paños frios al recortar que “lo que ocurrió el lunes fue una reacción irracional a una propuesta que aún no había sido aceptada ni consensuada con ningún acreedor". Y en ese sentido, agregó: "Luego se conoció la aceptación de Fintech y Gramercy, pero ahora vemos que los pesos pesados dijeron que no aceptaban. Ahora, si hay correcciones o no lo dirá el mercado en los próximos días”.

Siguiendo la guía de Wall Street, cuyos índices de referencia escalaron entre 0,68% y 1,44% tras el respiro de ayer, los adrs locales iniciaron la rueda operando con mayoría de mejoras. Sin embargo, con el transcurso del día fueron perdiendo impulso y cerraron la jornada prácticamente neutros.

Las acciones locales operaron mixtas en Wall Street. Fuente: Rava.

En línea con sus pares regionales, la plaza bursátil local se mantuvo al alza. La Bolsa de Buenos Aires operó con leves mejoras en un contexto cauto y selectivo de negocios. El índice S&P Merval subió 0,59%, a 42.747 unidades, con lo que acumula una mejora en torno al 8% esta semana.

Cabe recordar que el mercado local permanecerá cerrados jueves y viernes por feriados.