Los bonos se hundieron hasta 7,5% y el riesgo país quedó a las puertas de los 3700 puntos

La deuda argentina sigue operando bajo presión, mientras se conocen que nuevos grupos de acreedores rechazó la oferta del ministro de Economía, Martín Guzmán. Los bonos más de hasta 7,5%, mientras el riesgo país vuelve a subir. El mercado incorpora los malos datos fiscales ya que ve que pueden complicar aún más las negociaciones con la deuda.

Los bonos de legislación Nueva York caen hasta 7%. En la parte corta de la curva, los Globales 2021, 2022 y 2023 retrocedieron 4,1%, 6,5% y 4,7% respectivamente. Los bonos en la parte media, con vencimientos a 2026 y 2027 también cayeron con fuerza, y cedieron 7,1% y 6,7% respectivamente. Finalmente, en el extremo más largo, los Bonares 2046, 2048 y el Centenario retrocedieron entre 6,8% y 6,9%.

En lo que respecta a la deuda de legislación local, estos operan a la baja, al igual que los de legislación extranjerra. El Bonar 2020 cayó 6,6% y el Bonar 2024, 4%. El DICA, por su parte, retrocedió 7,7%.

El retroceso de los bonos hace que el riesgo país vuelva apuntar al alza, subiendo un 6,8% y regresando a niveles de 3696 puntos.

Diego Falcone, head estrategia de Cohen entiende que la actual corrección de los bonos luce lógica ya que había mucho entusiasmo en los últimos días.

“Suena lógica la corrección y creo que había mucho entusiasmo. Hay que tener en cuenta que los fondos del exterior que estuvieron en las negociaciones con el ministro Guzmán, tienen un periodo en el que no pueden tomar posición ni vender ni comprar bonos. El entusiasmo inicial que hacía que los bonos valgan u$s 35 suponía un acuerdo, algo que no tenía mucho sentido. Si los bonos subieron esperando que el Gobierno flexibilice la oferta, creo que en realidad falta mucho para que pase eso”, afirmó.

El mercado se encuentra muy vulnerable a datos que puedan conocerse relacionados con la reestructuración de la deuda. Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que el análisis de cada uno de los detalles de la oferta de la deuda y sus posibles mejoras irán marcando la posibilidad de aceptación de los inversores en los próximos días.

“Esta mañana las pantallas de afuera muestran movimientos bajistas en los bonos locales, donde los de ley Arg retroceden un 0.8/1.2% en promedio, mientras que los de ley extranjera lo hacen en torno al 0.7%. Mientras tanto, esperamos que la volatilidad se mantenga, donde seguimos atentos a las nuevas señales del gobierno”, comentaron.

Desde Balanz explicaron que la oferta se aleja bastante del consenso de inversores, por lo que creen que incrementaron la probabilidad de default en mayo.

“Si se da un default en mayo, esto podría presionar hacia la baja en los precios de los bonos; aunque creemos que gran parte de este escenario ya se encuentra incorporado en los precios. Creemos que las negociaciones con los acreedores continuarán y el Gobierno cuenta con espacio fiscal para ofrecer una mejor oferta”, proyectaron.

Desde un bróker local explicaron que el mercado ayer evidenció leves rebotes para equiparar los precios de los bonos con la propuesta lanzada por Guzmán.

“El mercado arbitro el precio de los bonos con el de la propuesta de Guzmán. No vemos que el Gobierno esté encaminado hacia negociar a esta altura. Será clave que se cambie esa postura y si ello ocurre los bonos podrán rebotar, caso contrario, la renta fija podrá volver a sufrir hacia adelante. No estamos muy esperanzados con el éxito de la reestructuración”, explicaron desde un bróker local.

Incorporando los malos datos fiscales

El mercado a su vez se encuentra incorporando los malos datos fiscales conocidos ayer por la tarde. El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal del mes de marzo, que arrojó un déficit primario de 1,1% del PBI y un déficit fiscal de 4,35% del PBI acumulado en los últimos 12 meses. Los ingresos cayeron 11,9% interanual real mientras que el gasto primario avanzó 14,5% interanual real.

Desde un bróker agregaban que es esperable que en el día de hoy los precios de los bonos incorporarán el mal dato fiscal.

“Los datos fiscales de ayer confirman lo que ya se sabía. Una ampliación de los gastos y caída de los ingresos. Esto complica a la deuda ya que es un agravante para convencer a los acreedores a entrar al canje, el cual, si bien es mas laxo de lo que esperaba el mercado, no deja de ser una oferta fuertemente agresiva. El dato de ayer no ayuda y por eso es que los bonos caen e incluso podrían sufrir más hacia adelante ya que se puede complicar aun mas las negociaciones, mas aun contemplando que los datos de los próximos meses pueden ser peores”, alertó.

Los analistas de Grupo SBS afirmaron que “se observa así el impacto fiscal de la cuarentena obligatoria impuesta a fines de marzo, que llevó a las transferencias a las provincias y al sector privado a aumentar un 185% interanual real y 43,5% interanual real, respectivamente”, afirmaron.

Desde PPI agregaron que estas cifras no sorprenden y alertaron a que se espera que en los próximos meses el rojo sea aún peor, producto de la agudización de los efectos de la paralización económica y la ruptura en la cadena de pagos, en un contexto donde si bien no se confirmó que la cuarentena continuará después del 26 de abril, puertas adentro del Gobierno ya se admite que el aislamiento social continuará.