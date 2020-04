Los bonos se hundieron hasta 6% ante una posición más rígida del Gobierno en la negociación de la deuda

La rígida posición inicial que adoptó Gobierno en la negociación por la deuda no tardó en borrar los avances que habían acumulado los bonos soberanos locales en los últimos días. En una jornada en la que los mercados financieros internacionales exhibieron mayorías de signos positivos, explicados por el rebote parcial de los precios del petróleo, los títulos de renta fija en dólares volvieron a hundirse.

Ante la amenaza del Gobierno de no mejorar su oferta de negociación inicial y la perspectiva –confirmada esta tarde– de que utilizará el período de gracia para definir el pago de los u$s 503 millones correspondientes a intereses de tres bonos globales que vencían hoy los títulos en dólares cayeron con fuerza tanto entre los que cotizan bajo ley extranjera como los de ley local. Entre los primeros, las pérdidas se ubicaron en el rango de entre 2,3% y 4,5%. Mientras que entre los bonos en dólares ley local los rojos fueron de entre 0,8% y 6,1%. De esta manera, las paridades retrocedieron hasta el rango de 28% a 29% en promedio y el riesgo país sostuvo el impulso y creció hasta 3846 puntos básicos.

"Los precios de los bonos van al ritmo de los anuncios, de las confirmaciones. Lo que preocupa es el tono inflexible que ahora interpuso Guzmán, cuando en la conferencia del jueves pasado, cuando presentó en Olivos la propuesta, había esgrimido un tono más bien dialoguista. El mercado está ponderando eso como negativo", analizó Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders.

Para Neffa, "el Gobierno presentó tarde, pero presentó al fin, una propuesta agresiva y los acreedores la rechazaron pidiendo más", e indicó que "hasta ahí es normal para cualquier proceso de reestructuración de la deuda". Sin embargo, destacó: "Lo que pasa es que ahora volvemos a tener un tono combativo por parte del Gobierno. El martes las caídas de los mercados internacionales influenciaron, pero hoy se desacopla completamente de la evolución de los mercados de afuera. Es decir, el mercado de bonos argentinos vuelve a tener vida propia y en este caso el resultado fue negativo".

El director de Research for Traders se refirió, además, a las posibles mejoras que podrían surgir en la oferta, en caso de que el Gobierno quisiera avanzar en esa dirección. "Hay diversas posibilidades. Podría venir por el lado del valor presente neto (VPN), con un adicional de entre u$s 5 y u$s 8. O por reconocer los intereses atrasados, ya que es fue una total desprolijidad por parte del Gobierno porque cualquier proceso de reestructuración de deuda reconoce los intereses acumulados y atrasados. También por una tasa de interés acelerada o que el período de gracia en lugar de que sean tres años sean dos años". Y destacó: "No hay margen de la quita de capital. Por eso creo que estamos esperando más noticias por el lado de los intereses que por el lado del capital".

Por su parte, desde Porfolio Personal Inversiones (PPI) indicaron en un informe que "las probabilidades de alcanzar el nivel de aceptación necesario son bajas, o al menos así lo vienen reflejando los precios y paridades de las últimas dos ruedas". Y agregaron: "Ninguna de las dos partes pareciera ceder, el Gobierno asegurando que no hay margen para mejorar la oferta de reestructuración de los u$s 66.238 millones, que implica una quita de 63% en intereses, un 5.4% de capital y tres años de gracia. Del otro lado del mostrador, los bonistas reclamando la falta de valor de la misma en el análisis de la exit yield que se utiliza, y buscando mayor claridad con respecto al programa económico de los próximos años que asegure la sustentabilidad de los nuevos títulos".

Entre los instrumentos de renta variable, en cambio, el escenario fue más benévolo. Pese a las fuertes subas de los índices de Wall Street, los ADR de las compañías argentinas operaron mixtos y cerraron la rueda prácticamente neutros. Entre las mejoras se destacó IRSA Propiedades Comerciales, con un alza de 8,2%. Mientras que las acciones del sector financiero registraron fuertes desplomes. Allí, los bancos Supervielle y BBVA Francés se destacaron anotando pérdidas respectivas de 6,6% y 5%.

Dentro de la plaza bursátil local, la Bolsa porteña operó con mejoras. El índice S&P Merval subió 1,05% en pesos, a 30.554 unidades. "Ahora bien, si lo medimos en dólares y en sintonía con el salto del CCL, el índice vuelve a retroceder unos 10 puntos, ubicándose en niveles de 270/275 puntos", aclaró PPI.