Los bonos se hunden hasta 5% ante una posición más rígida del Gobierno en la negociación de la deuda

La rígida posición inicial que adoptó Gobierno en la negociación por la deuda no tardó en borrar los avances que habían acumulado los bonos soberanos locales. En una jornada en la que los mercados financieros internacionales exhibían mayoría de rebotes, ante la recuperación parcial de los precios del petróleo, los títulos de renta fija en dólares no detienen sus retrocesos ante la perspectiva de que el Gobierno no mejore su oferta de negociación inicial ni pague los u$s 500 millones correspondientes a intereses de tres bonos que operan bajo ley extranjera.

Los títulos en dólares caían con fuerza tanto entre los que cotizan bajo ley extranjera como los de ley local. Entre los primeros, las pérdidas se ubicaban en el rango de entre 2% y 5,1%. Mientras que entre los bonos en dólares ley local los rojos eran de entre 1,1% y 5,4%. De esta manera, el riesgo país volvía a tomar impulso y crecía por encima de los 3800 puntos básicos.

Los bonos ley extranjera, con fuertes retrocesos. Fuente: Bloomberg.

"Los precios de los bonos van al ritmo de los anuncios, de las confirmaciones. Lo que preocupa es el tono inflexible que ahora interpuso Guzmán, cuando en la conferencia del jueves pasado, cuando presentó en Olivos la propuesta, había esgrimido un tono más bien dialoguista. El mercado está ponderando eso como negativo", analizó Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders.

Y agregó: "El Gobierno presentó tarde, pero presentó al fin, una propuesta agresiva y los acreedores la rechazaron pidiendo más. Hasta ahí es normal para cualquier proceso de reestructuración de la deuda. Lo que pasa es que hoy volvemos a tener un tono combativo por parte del Gobierno. Ayer las caídas de los mercados internacionales influenciaron, pero hoy se desacopla completamente de la evolución de los mercados de afuera. Es decir, el mercado de bonos argentinos vuelve a tener vida propia y en este caso negativo".

Distinto era el escenario, en cambio, para la renta variable. Siguiendo la tonalidad de Wall Street, los adrs de las compañías argentinas anotaban mayoría de mejoras y trepaban hasta 8% liderados por los papeles de IRSA Propiedades Comerciales. La nota negativa del día, sin embargo, venía dada por fuentes desplomes de las acciones del sector financiero, donde los bancos Supervielle y BBVA Francés anotaban pérdidas respectivas de 6% y 4,7%.

La bolsa Argentina operó con mejoras avalada por la tendencia positiva de sus pares externos tras un rebote en los precios del petróleo. El índice S&P Merval subió 1,05% en pesos, a 30.554 unidades.

"Alta volatilidad y oportunidades de trading activo" son las características del mercado accionario, dijo el agente de liquidación y compensación Neix.

La oferta de reestructuración de deuda por unos 70.000 millones de dólares presentada por Argentina, que fue rechazada por dos grupos de bonistas, contempla una suspensión de los pagos por tres años, un recorte de cupón del 62% y una reducción del capital del 5,4%.